Ethereum koers doorbreekt $4181 niveau — crypto analist voorspelt pump naar $10K

De Ethereum koers heeft de psychologische grens van $4000 doorbroken. Waar eerdere uitbraken vaak van korte duur waren, lijkt deze beweging volgens experts sterker en fundamenteler onderbouwd. Crypto analist Aaron Bennett voorspelt zelfs dat Ethereum naar $10.000 kan stijgen.

Wat gaat Ethereum doen en hoe reëel is het koersdoel van $10K?

Ethereum koers behaalt belangrijke mijlpaal

De Ethereum koers heeft opnieuw een belangrijke mijlpaal bereikt. Voor het eerst sinds december vorig jaar noteert ETH weer ruim boven de $4000, met een recente piek rond de $4183. Deze doorbraak is niet alleen technisch relevant, maar ook psychologisch van groot belang. Het doorbreken van een rond getal als $4000 versterkt namelijk vaak het vertrouwen van beleggers en kan nieuwe kopers aantrekken.

Ethereum koers – Bron: TradingView

Ethereum stijgt: institutionele instroom geeft de rally extra kracht

Volgens bekende crypto analist Aaron Bennett is de huidige opleving fundamenteel sterker dan eerdere pogingen. Waar eerdere uitbraken boven de $4000 vaak kortstondig waren, laat de markt nu een veel gezondere structuur zien. Op basis van historische data ligt het huidige risiconiveau op 0,689, ver onder de kritieke 1,0-zone die meestal een lokale top markeert.

Ethereum Just Broke $4K! What Happens Next? https://t.co/SoAYa2yWqo — Aaron Bennett (@AaronDBennett) August 9, 2025

Bennett benadrukt dat grote institutionele partijen deze keer een hoofdrol spelen. Steeds meer bedrijven voegen Ethereum toe aan hun balansen. Zo bezit BitMine inmiddels 833.000 ETH, terwijl SharpLink 498.884 ETH in handen heeft. Samen vertegenwoordigen zij een aanzienlijk deel van de circulerende voorraad.

Ook Ethereum ETF’s trekken recordbedragen aan. Alleen al op 8 augustus stroomde er $461 miljoen binnen, terwijl Bitcoin ETF’s moeite hadden om dat tempo te evenaren.

Ethereum koers begint Bitcoin te overtreffen

On-chain data laat zien dat Ethereum de laatste weken beter presteert dan Bitcoin. Historisch gezien is dat vaak een voorbode van sterke ETH rallies. Crypto analist Bennett verwacht dat Bitcoin mogelijk richting $250.000 kan gaan, maar dat Ethereum tegelijkertijd kan groeien naar $10.000 zonder dat de ene coin ten koste gaat van de andere.

Ook andere analisten zijn optimistisch. EllioTrades ziet in een scenario van sterke vraag zelfs een waarde boven de $50.000 in de komende jaren. Voor 2026 acht hij een Ethereum koers verwachting boven de $15.000 realistisch, mits grote instellingen Ethereum en zijn Layer-2-netwerken blijven gebruiken voor nieuwe financiële systemen.

Technische niveaus om in de gaten te houden: wat gaat Ethereum doen?

Op de korte termijn is het gebied rond de $4200 tot $4250 de eerstvolgende weerstand. Een overtuigende doorbraak daarboven kan de weg vrijmaken richting $4500 en later $5000. Aan de onderkant blijft $3900 een belangrijk steunniveau. Een daling daaronder zou het optimisme tijdelijk kunnen temperen.

Met de combinatie van institutionele instroom, positieve on-chain trends en een sterke marktstructuur lijkt de vraag “Wat gaat Ethereum?” doen beantwoord te worden met een simpel antwoord: Ethereum stijgt. De komende weken zullen uitwijzen of deze bullish trend inderdaad het startschot is voor een rit richting de felbegeerde $10K.

Hoe reëel is het koersdoel van $10K van crypto analist Bennett?

Hoewel een Ethereum koers van $10.000 voor sommigen ambitieus klinkt, wijzen verschillende factoren erop dat het scenario minder vergezocht is dan het lijkt. De huidige marktstructuur is gezonder dan in eerdere pieken, met lagere risiconiveaus en een toenemende institutionele instroom die voor stabielere vraag zorgt.

Daarnaast presteert Ethereum on-chain sterker dan Bitcoin, wat in het verleden vaak een voorbode was van forse koersstijgingen. Combineer dat met de groeiende rol van ETH in zowel DeFi als traditionele financiële systemen, en het wordt duidelijk dat het koersdoel van $10K geen pure fantasie is, maar een reëel mogelijk pad in de komende bull run.

