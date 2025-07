Ethereum koers daalt naar $3500 terwijl instituten miljarden investeren – volgt ETH bull run?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 24, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers daalde gisteren richting $3500 door hoge verkoopdruk. Desondanks blijven instituten bullish over ETH en verwachten ze verdere koersstijgingen. Grote bedrijven en instituten hebben de afgelopen weken miljarden dollars aan ETH ingeslagen. En uit recente gegevens blijkt dat de spot Ethereum ETF’s gisteren nog steeds positieve kapitaalstromen noteerden.

Rond 09:00 vanochtend lag de Ethereum koers op $3520, maar in slechts twee uur tijd is de koers met 3,4% gestegen naar $3640. ETH noteert nog een daling van -1,4% in de afgelopen 24 uur, maar lijkt zich klaar te maken voor een sterk herstel. Gaat een nieuwe crypto bull binnenkort van start?

Instituten blijven Ethereum kopen tijdens altcoin sell-off

Grote spelers hebben de afgelopen weken miljarden dollars geïnvesteerd in Ethereum. De grootste hiervan is SharpLink Gaming, die in deze periode ruim $1,3 miljard in ETH heeft gestoken. Het bedrijf is bezig met het bouwen van een Ethereum treasury. De aankopen van SharpLink zijn vergelijkbaar met de agressieve strategie van Strategy, het bedrijf van Michael Saylor.

SharpLink deelde gisteren de aankoop van ruim 360.000 ETH sinds juni, met een huidige waarde van $1,3 miljard. Niet alleen is SharpLink nu een van de grootste ETH holders, ook verdient het bedrijf passief inkomen met Liquid Staking.

De grootste accumulatie van ETH was in juni, toch zagen we deze maand pas de grote koersstijgingen. En omdat grote spelers zoals SharpLink blijven kopen, kan dit de koers ook in de nabije toekomst verder omhoog duwen.

In totaal hebben bedrijven en instituten al zo’n $20 miljard aan ETH gekocht als onderdeel van een Ethereum treasury of reserve.

Ruim $20 miljard in $ETH via diverse Ethereum ETF's producten.



En de groei lijkt er nog niet uit op dit moment.



Via https://t.co/mk6ysvdwgE is te zien dat beursgenoteerde bedrijven zoals @SharpLinkGaming, @coinbase en @BitMNR $ETH op de balans hebben staan.



Wen altseason? pic.twitter.com/us9Kr0ulJl — Cryptonews NL (@nlcryptonews) July 24, 2025

Spot Ethereum ETF’s noteren nog steeds netto-inflows

De Ethereum koers is gisteren tot wel 7% gedaald van $3775 naar $3525. Desondanks blijven institutionele investeerders bullish. Uit gegevens van Farside blijkt dat de spot ETF’s nog steeds $332 miljoen aan netto-inflows noteerden. Bovendien waren er gisteren geen enkele outflow te zien voor de ETF. Dit draagt bij aan het positieve momentum van de Ethereum ETF’s na een $533 miljoen inflow op dinsdag.

Terwijl retail traders en investeerders ETH dumpen, blijven institutionele investeerders kopen. Dit kan uiteindelijk zorgen voor een verstoorde balans, die de Ethereum koers verder omhoog drukt. En typisch is dan dat retail investeerders opnieuw kopen wanneer ETH stijgt, omdat ze anders denken de boot te missen.

Kan de Ethereum koers door $3760 breken?

ETH is sinds het begin van de week tegengehouden bij een belangrijke weerstand, te vinden op $3670. Op de dagelijkse grafiek is de Ethereum koers drie dagen op rij geëindigd onder dit niveau, wat gisteren volgde met een scherpe correctie.

Toch zien we aan de candlesticks van gisteren en vandaag dat Ethereum profiteert van sterke ondersteuning bij $3600. Dalingen onder dit niveau volgden met sterke koopdruk, waarmee ETH mogelijk een bodem vestigt op dit niveau.

Ondanks de koersdaling, ligt de Relative Strength Index (RSI) van Ethereum nog steeds op het ‘overbought’ niveau van 76. Dit suggereert dat verdere dalingen of een consolidatie mogelijk zijn.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Investeerders houden aandachtig de Ethereum koers in de gaten, want een doorbraak boven $3760 bevestigt een toename van bullish druk en een mogelijke test van $4000. Een breuk boven 4000 is waarschijnlijk een factor die een bull run kan ontketenen voor altcoins en meme coins.

Marktdeelnemers bereiden zich voor op een volgende rally, door nu alvast te investeren in kleinere altcoins, die potentie hebben om explosief te stijgen als ETH door $4k breekt.

Nieuwe crypto met x10 potentie

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een opkomende Ethereum meme coin, die zijn eigen Bitcoin Layer-2 oplossing ontwikkelt. Hiermee hoopt het project de adoptie van de Bitcoin blockchain te bevorderen, dankzij de hoge snelheid en lage kosten van deze Layer-2 chain. Hyper maakt Bitcoin nog bruikbaarder en biedt toegang tot NFT’s, DeFi coins, crypto memes en meer.

$HYPER is de gas token van de nieuwe chain, maar speelt ook een rol bij governance en kan ‘gestaked’ worden voor passief inkomen. De token is vandaag nog scherp geprijsd in een presale, waarmee het al ruim $4,5 miljoen heeft opgehaald. Koop $HYPER vandaag nog met korting, want binnen enkele uren stijgt de prijs hiervan.