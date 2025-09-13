Ethereum koers breekt uit falling wedge met doel van $5110

De Ethereum koers steeg 9,2% in een week en brak uit een falling wedge. Spot holders blijven rustig terwijl derivatenhandelaren koopdruk brengen.

Auteur Dirk van Haaster



De Ethereum koers is de afgelopen week met meer dan 9% gestegen. Analisten zien enkele sterke signalen die tijdens deze stijging aan het licht kwamen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Spot holders blijven rustig tijdens stijging

Een opvallende ontwikkeling was de scherpe daling in de Spent Coins Age Band (SCAB). Deze indicator laat zien hoeveel ETH tokens, uitgesplitst naar leeftijd, verplaatst worden. Op 4 september ging het nog om 417.000 ETH, maar een week later was dit teruggelopen naar 148.000 ETH. Dat is een daling van 64,5%.

Belangrijk is dat eerdere lokale toppen in augustus juist gepaard gingen met grote uitstroom. Op 14 en 27 augustus werd er telkens meer dan 500.000 ETH verplaatst. Dit keer bleven oudere coins grotendeels stil. Minder verkoopdruk vanuit langetermijn holders geeft de uitbraak extra kracht.

Derivatenhandelaren nemen de leiding

Tegelijkertijd nam de activiteit in de derivatenmarkt toe. De Taker Buy/Sell Ratio klom na 10 september boven 1,0 en bereikte zelfs 1,17, de hoogste stand in meer dan een jaar. Een ratio boven 1,0 betekent dat kopers meer sell orders absorberen dan verkopers aanbieden.

Eerder dit jaar zorgde een soortgelijke piek voor een flinke stijging. Op 3 augustus steeg de ratio plotseling, waarna de Ethereum koers opliep van ongeveer $3490 naar $4750, een stijging van bijna 36%. De huidige stand wijst opnieuw op sterke vraag vanuit traders die met leverage werken.

Het beeld is dus duidelijk: spot holders houden hun tokens vast, terwijl derivatenhandelaren extra koopdruk brengen. Deze combinatie versterkt de recente uitbraak.

Ethereum koers doorbreekt falling wedge patroon

Op 10 september brak de Ethereum koers uit een falling wedge. Dit patroon ontstaat wanneer lagere toppen en bodems binnen twee convergerende trendlijnen worden gevormd. Vaak volgt na zo’n patroon een opwaartse beweging.

De afstand tussen de hoogste en laagste punten van de wedge wordt gebruikt om een koersdoel te berekenen. Voor Ethereum komt dit neer op ongeveer $5110, wat neerkomt op zo’n 8% boven het huidige niveau.

Belangrijke niveaus om te volgen

Boven de huidige koers liggen meerdere weerstanden. De eerste ligt rond $4790 en het vorige hoogtepunt net onder $4950. Pas boven die niveaus komt het koersdoel van $5110 in zicht.

Aan de onderkant ligt er steun bij $4380. Een daling onder $4279 zou het wedge-patroon ongeldig maken. Onder $4060 krijgt de koers een bearish profiel. Door deze stijging lijken andere crypto coins nu ook bullish, zoals Bitcoin Hyper.

