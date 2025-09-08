Ethereum kijkt naar FOMC signalen: breekt ETH koers door de $4400 grens?

De Ethereum koers beweegt tussen $4200 en $4400, met steun rond $3800 en sterke on-chain data uit DeFi en NFT’s.

De Ethereum koers schommelt de laatste tijd tussen $4200 en $4400. De dagelijkse candles op de ETH koersgrafiek zijn nu kleiner dan in voorgaande maanden, wat duidt op lagere volatiliteit. Volgens Coinbase ligt de market cap rond $519 miljard. Kan de Ethereum koers binnenkort weer verder stijgen?

Invloed van Fed besluit voelbaar in Ethereum koers

De Federal Reserve hield op 6 september 2025 een nieuwe FOMC meeting. Daarbij ging het opnieuw over mogelijke renteaanpassingen. Soortgelijke bijeenkomsten zorgden in het verleden voor plotselinge koersbewegingen. Traders spreken daarom van de ‘Powell Candle’, een illustratie van hoe Fed uitspraken direct doorwerken in de Ethereum koers.

Een studie uit 2021, gepubliceerd in het Journal of Risk and Financial Management, bevestigt dit patroon. Onderzoekers concludeerden toen dat een lage volatiliteit in activa zoals Ethereum vaak wordt gevolgd door sterke koersbewegingen, zowel omhoog als omlaag.

Technische signalen geven gemengd beeld ETH koers

Op TradingView is te zien dat Ethereum nog onder de Ichimoku cloud handelt. Dat duidt technisch gezien op een bearish trend. Tegelijkertijd tonen indicatoren een zogenoemde ‘volatility squeeze’, waarbij de Bollinger Bands dichter bij elkaar komen.

Zo’n situatie wijst op een samengetrokken koersactie die in een krachtige beweging kan uitlopen zodra er hiervoor een trigger is.

Volgens cryptoanalisten ligt de ETH steunzone bij $3800, terwijl een doorbraak boven $4400 de deur kan openen naar $5000.

$ETH Daily candles getting smaller and smaller.



This will at some point resolve in a big volatility spike again.



Keep an eye out for when price starts trading out of this local ~$4.2K-$4.4K price range. https://t.co/Qxq8USEBB3 pic.twitter.com/cAbPjve7LQ — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 7, 2025

On-chain data toont sterke Ethereum basis

Ondanks deze technische signalen blijft de activiteit op het Ethereum netwerk groot. De totale waarde die vastzit in DeFi ligt boven $100 miljard. Ook het handelsvolume in NFT’s stijgt verder.

Layer-2 netwerken zoals Optimism en Arbitrum verwerken daarnaast steeds meer transacties. Zij vergroten de schaalbaarheid en verlagen de kosten, wat Ethereum’s positie als hart van Web3 onderstreept. Deze ontwikkelingen laten zien dat de fundamentele basis van het netwerk overeind blijft, ook tijdens consolidatieperiodes.

De Ethereum koers blijft blootgesteld aan risico’s

Regulering vanuit de SEC blijft een belangrijk risico voor Ethereum. Daarnaast kunnen economische vertragingen wereldwijd extra druk zetten op de ETH koers. In zo’n scenario wordt een test van lagere prijsniveaus waarschijnlijker.

Een plotselinge toename van institutionele adoptie kan het sentiment echter razendsnel kantelen en de koers van Ethereum in een nieuwe versnelling brengen.

