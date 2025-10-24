ETH stablecoins stijgen 400% in oktober – $5000 Ethereum koers november analyse

De Ethereum koers probeert op vrijdag opnieuw naar $4k te stijgen. Dit, nadat whales massaal de dip hebben gekocht bij $3800 en stablecoin activiteit op Ethereum is geëxplodeerd in oktober. On-chain gegevens laten een stijging van 400% zien naar $580,9 miljard in de afgelopen 30 dagen. Wat zegt dit over de groei van Ethereum en de mogelijkheid voor een nieuwe altcoin season?

In het Ethereum nieuws van vandaag kijken we hoe de interesse in Ethereum stijgt, ondanks de recente oktober crash. Zo bespreken we hoe de sterke groei van stablecoin activiteit een positief teken is voor crypto.

Wat gaat Ethereum doen na 400% stablecoin explosie?

De Ethereum koers is vandaag met 1,6% gestegen naar $3960. Het optimisme van investeerders is gegroeid nu de volgende Fed-renteverlaging dichterbij komt. Ook heeft President Trump gisteren de oprichter van Binance vrijgesproken. Dit is over het algemeen positief voor crypto, maar de interesse in Ethereum in het bijzonder is ook gestegen in oktober.

Uit on-chain gegevens blijkt dat de stablecoin activiteit op het netwerk met 400% is gegroeid in 30 dagen. In slechts 24 uur tijd is hier nog eens $2,1 miljard aan stablecoins bijgekomen. Investeerders speculeren dat er iets groots staat te wachten voor de crypto markt. Wellicht is Ethereum op $4k dan ook nog goedkoop om in te slaan.

De markt kijkt ook uit naar de komende Ethereum Fusaka upgrade, die het netwerk nog verder kan versterken. Een van de features van deze upgrade is een gas limit op elke transactie. Dit voorkomt dat whales in drukke periodes veel gas betalen om voorrang te krijgen en het netwerk te veel belasten. De Fusaka upgrade wordt verwacht aan het begin van december.

Wat vandaag wellicht een positief effect heeft op de Ethereum koers is de Amerikaanse Consumer Price Index (CPI). Deze wordt vandaag bekend gemaakt en als deze lager uitvalt dan verwacht, is dat bullish voor crypto.

ETH klaar voor rally na triple bottom patroon

De Ethereum koers is in oktober 3 keer gedaald naar $3700, maar werd hier opgevangen door stijgende koopdruk. Hiermee vormde de altcoin een triple bottom patroon, iets wat typisch volgt met een breakout terug naar levels vóór de crash. Als ETH dit patroon volledig afmaakt, betekent dat een stijging richting $5k in november.

Maar ook los van technische patronen, zijn investeerders, retail en institutioneel, optimistisch dat ETH terug kan naar $5k aan het einde van dit jaar.

Ethereum koersverwachting november

Ethereum maakt sinds gisteren weer een grote sprong richting $4k. En nu optimisme onder investeerders weer lijkt toe te nemen, heeft de grootste altcoin een kans om in oktober nog uit te breken boven $4200. Twee belangrijke weerstanden om dan in de gaten houden, zijn de psychologische weerstand bij $4k en de 30-daagse moving average (geel) op $4130.

Een ander positief teken is dat de RSI van Ethereum weer herstelt richting de neutrale 50. Dit geeft aan dat bullish druk weer toeneemt en verhoogt de kans op een breuk boven $4k. Een breuk boven de psychologische weerstand is cruciaal om een einde te maken aan de downtrend van de altcoin.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Als Bitcoin en Ethereum stijgen in november, is de kans groot dat het optimisme toeneemt. Andere altcoins kunnen hiervan ook profiteren. Daarom maken traders nu nog gebruik van de dip om crypto te kopen voor lagere prijzen.

Ook kijken de investeerders naar nieuwe mogelijkheden op de markt. Zelfs tijdens de dip zijn er nieuwe crypto projecten gelanceerd, die in de bull run sterk kunnen presteren.

Nieuwe Ethereum coin kan exploderen

Investeerders tonen veel enthousiasme voor de opkomende crypto game van Pepenode ($PEPENODE). Hier kun je virtueel crypto minen, zonder dat je hier zelfs GPU’s of crypto miners hoeft aan te schaffen. Je zet de virtuele miners aan het werk en verdient hiermee passief beloningen. Deze beloningen kun je herinvesteren om nog sneller te minen, of verkopen voor geld.

Het spel werkt zo dat hoe sterker je miners zijn en hoe eerder je begint, hoe meer je verdient. Door vroeg in te stappen heb je dus hogere beloningen, maar mogelijk ook de laagste prijs per token. $PEPENODE is vóór de lancering nog te koop voor een vaste lage prijs in een presale. Hiermee kan het spel lanceren met een grotere liquidity pool, wat erg belangrijk is voor crypto games.

