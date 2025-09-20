ETH Liveliness stijgt naar hoogste punt dit jaar: Gaat Ethereum koers kelderen?

De Ethereum koers daalt 2,83% in 24 uur en 5,10% in een week. Longterm holders en bearish futures traders vergroten de verkoopdruk.

De Ethereum koers staat rond de $4473 na een daling van 2,83% in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis ging de koers 5,10% omlaag, terwijl er in de afgelopen maand nog een stijging van 3,61% zichtbaar was. Glassnode data laat zien dat de Liveliness van ETH is gestegen naar 0,704, de hoogste waarde van dit jaar. Deze indicator meet hoeveel eerder stilstaande tokens opnieuw bewegen. Wanneer dit cijfer stijgt, betekent het dat meer coins verkocht worden in plaats van gekocht en gehouden. Dat wijst op winstnemingen door ervaren holders.

Ethereum koers beïnvloed door winstnemingen

De stijging van de Liveliness geeft aan dat longterm holders hun positie verkleinen. In plaats van holden brengen zij extra aanbod de markt op. Dit vermindert de kans dat de Ethereum koers snel richting de all-time high van $4953 gaat.

Normaal gesproken daalt de Liveliness wanneer beleggers hun ETH van beurzen afhalen en kopen om te holden. Nu zien we het tegenovergestelde, wat neerkomt op meer verkoopdruk. Dit patroon remt een sterke uitbraak omhoog af.

Futuresmarkt blijft duidelijk bearish

Ook in de derivatenmarkt is de toon negatief. CryptoQuant cijfers tonen aan dat de taker buy-sell ratio al wekenlang onder de 1 ligt. Deze ratio vergelijkt de kooporders met de verkooporders van futures traders. Een waarde boven 1 laat meer koopdruk zien, terwijl een waarde onder 1 duidt op zwaardere verkoopdruk.

Dat de waarde langer dan een maand onder 1 blijft, betekent dat futures traders vooral short posities openen. Dit versterkt de neerwaartse druk op de Ethereum koers.

