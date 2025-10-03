ETH koers van $4,5k naar ATH in oktober? Deze data zegt alles

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 3, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De ETH koers consolideert in de middag rond $4500. Na de recente stijging boven $4500 is het volgens experts duidelijk dat de altcoin haar voorlopige bodem heeft bereikt bij $3900. Er wordt dan ook voorspeld dat een 100% stijging aanstaande is voor de grootste altcoin. Wat gaat Ethereum doen nu het optimisme rondom Uptober toeneemt?

In onze Ethereum verwachting van vandaag kijken we naar de recente prestatie van de altcoin en inzichten van crypto experts. Zij denken dat ETH haar bodem heeft bereikt op $3900 en vanuit hier 80-100% kan stijgen.

ETH koers klaar voor 100% rally?

De cryptomarkt reageerde fel op het begin van Uptober, zo zagen we in de ochtend van 1 oktober dat Bitcoin en Ethereum omhoog schoten. Hierdoor is ETH in 7 dagen tijd met wel 15,6% omhoog geschoten.

Crypto analisten zien het niveau van $3900 (1 week geleden) dan ook als voorlopige bodem voor de altcoin. Op basis van een bullish patroon, is ETH klaar voor een grote breakout vanuit deze bodem. Dit patroon is vergelijkbaar met wat we zagen in mei en juni, waarin ETH van $2000 naar $2900 steeg

ETH koers grafiek – Bron: TradingView

Nadat ETH een nieuwe all-time high bereikte vlak onder $5000, begon een accumulatiefase. Terwijl de koers daalde, sloegen investeerders ETH in tussen $4800 en 4200, voordat de ETH koers onder $4000 werd geduwd. Een herstel boven dit niveau werd echter opgevat als extreem bullish op langere termijn.

Crypto analisten rekenen op een 80-100% breakout voor Ethereum vanuit $3900. En als het bullish momentum zich aanhoudt, is dit ook niet onrealistisch voor het laatste kwartaal van 2025. Q4 is historisch gezien bij verre het beste kwartaal voor crypto en we verwachten dat dit jaar geen uitzondering wordt.

Crash op komst voor Ethereum?

Een andere analist voorspelt een grote crash voor de ETH koers. Dat ziet er niet best uit voor de altcoin, totdat je goed kijkt naar de grafiek. Deze staat namelijk ondersteboven, een trend onder crypto analisten.

De zogenaamde crypto “crash” loopt richting het koersniveau van $10.000. In het geval van een groot altcoin seizoen, is dit een realistisch koersdoel voor de piek van de nieuwe bull run.

$ETH EXIT PUMP COMPLETED.



THE BIGGEST CRASH HAS NOW STARTED 🤯 pic.twitter.com/BO6ktqyQii — AlΞx Wacy 🌐 (@wacy_time1) October 2, 2025

Ethereum verwachting eind 2025

Na de explosieve stijging die we gisteren zagen voor Bitcoin, is de vraag wanneer ETH omhoog schiet. In een bull run zien we vaak dat liquiditeit uiteindelijk van Bitcoin doorstroomt naar Ethereum en andere altcoins. Deze beweging kunnen we waarnemen in de ETH/BTC grafiek, die Ethereum met Bitcoin vergelijkt in koers.

Na een daling aan het eind van september, is ETH/BTC weer aan het stijgen. Dit betekent dat de ETH koers stijgt ten opzichte van de Bitcoin koers. Analisten kijken nu uit naar een mogelijke doorbraak boven de 30-daagse moving average (geel) bij 0,038 BTC. Een geslaagde breuk hierboven geeft aan dat altcoins weer momentum opbouwen en dat ETH kan exploderen.

Ethereum vs. Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De lage Relative Strength Index (RSI) onder 50 geeft aan dat ETH nog het een en ander heeft in te halen. Maar de Altcoin Season Index klimt opnieuw richting de cruciale grens van 75. Dat betekent dat een nieuwe altcoin season binnenkort van start kan gaan. Dat zou Ethereum helpen om nog verder te kunnen stijgen in Q4 2025.

Daarom is onze Ethereum verwachting positief voor de komende weken en maanden. ETH kan binnen enkele dagen een nieuwe all-time high neerzetten, mits het sentiment bullish blijft. Vanuit $5000 kan Ethereum verder stijgen richting $8000 aan het einde van dit jaar.

Maar nadat ETH stijgt, zullen andere altcoins ook volgen. Daarom zijn traders nu al op zoek naar kleine crypto’s met potentie om te exploderen wanneer dit gebeurt. Zo is er een nieuw crypto mining project dat massaal aandacht krijgt van vroege investeerders.

Beste crypto om te kopen na Ethereum?

Pepenode ($PEPENODE) is een gloednieuwe meme coin die het mogelijk maakt om virtueel crypto te minen. Zo heb je geen dure hardware nodig, omdat je met $PEPENODE virtuele miners koopt. Hoe eerder je meedoet, hoe meer muntjes deze miners kunnen verzamelen. Daarmee beloont het project de eersten die meedoen.

De nieuwe mining crypto is tijdelijk verkrijgbaar in een presale, maar trekt hiermee al veel aandacht. Na het ophalen van ruim $1,6 miljoen, gaat de presale binnenkort zijn volgende fase binnen. In deze fase betaal je een hogere prijs voor de tokens, wat wederom betekent: hoe eerder je meedoet, hoe beter.

Just as the legends predicted…



A Virtual Mine-to-Earn platform in the palm of your hand. 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/tOsvFJMgo4 — PEPENODE (@pepenode_io) October 1, 2025

Momenteel heeft $PEPENODE een vaste lage prijs van iets meer dan $0,00108 per stuk. Ook krijgen vroege investeerders de mogelijkheid om hun tokens te staken voor passief inkomen. Het mining mechanisme van Pepenode biedt unieke kansen in het meest bullish seizoen voor crypto. Mis daarom de presale niet, omdat het een kans is om veel winst te maken.