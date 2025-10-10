ETH koers verwachting oktober 2025 – crypto expert analyse toont $6000 Ethereum

Laatst bijgewerkt: Oktober 10, 2025

De Ethereum ($ETH) koers verwachting voor oktober 2025 ziet er veelbelovend uit volgens toonaangevende analisten. Terwijl Ethereum momenteel rond $4350 handelt, wijzen zowel technische signalen als institutionele activiteit op een mogelijke grote stijging. Grote spelers zoals BlackRock blijven accumuleren, en experts voorspellen op basis van een falling wedge en Wyckoff-patroon een koersdoel van $6000 tegen oktober 2025. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Grote spelers stapelen Ethereum op

Ethereum handelt momenteel rond een cruciaal niveau dat volgens analisten bepalend kan zijn voor de volgende grote beweging van de munt. De prijs van $ETH ligt rond $4350, met een 24-uurs handelsvolume van meer dan $41 miljard. In de afgelopen dag is de koers met 2% gedaald en over de afgelopen week met 3%.

Een aantal belangrijke signalen wijst erop dat Ethereum zich in een fase van versnelde accumulatie bevindt. Allereerst toont on-chain data van CryptoQuant-bijdrager Crazzyblockk dat $ETH de ‘realized price’ van $4280 nadert voor zeer actieve adressen (meer dan 100 transacties in de afgelopen 30 dagen). Deze groep vertegenwoordigt kortetermijn handelaren.

Volgens Crazzyblockk is dit een kritisch niveau, omdat het het gemiddelde aankoopniveau van deze groep weerspiegelt. Een stijging boven deze zone kan wijzen op verdere accumulatie, terwijl een daling eronder juist tot meer verkoopdruk kan leiden.

Daarnaast benadrukt Ash Crypto dat grote partijen Ethereum blijven inkopen. Terwijl de prijs terugkeerde naar niveaus van begin oktober, heeft BlackRock’s ETHA-fonds in die periode $1,4 miljard aan $ETH aangekocht. Ook de liquiditeitsactiviteit blijft sterk, wat erop wijst dat grote holders nog steeds actief kopen.

Hij identificeert $4240 als kortetermijn support en $5000 als directe weerstand. Een doorbraak boven $5000 zou volgens hem de deur kunnen openen naar een snelle stijging richting $6000, gebaseerd op de huidige orderboekdynamiek. Laten we de koersverwachting van Ethereum beter bekijken.

Crypto expert analyse toont $6000 Ethereum

Trader Tardigrade benadrukte een uitbraak uit een falling wedge op de weekly. Deze wig ontstond na de sterke stijging eerder dit jaar en toonde een reeks lagere pieken en bodems. Inmiddels is $ETH uitgebroken boven de bovenste grens van het patroon rond $4100. Dergelijke uitbraken leiden vaak tot een voortzetting naar boven. De grafiek suggereert een koersdoel richting de $6000 eind oktober, mits het huidige momentum aanhoudt. De koers heeft het niveau van $4100 inmiddels succesvol getest als support.

Een andere analist heeft een Wyckoff-accumulatiepatroon geïdentificeerd op de weekly. Volgens deze structuur heeft $ETH de eerdere fasen al doorlopen en bevindt het zich nu in de laatste fase. Eerder dit jaar vond er een duidelijke ‘spring’ en ‘test’ plaats onder de $2500, waarna de koers weer steeg richting de belangrijke weerstand op $4750. De analist voorziet een doel van $8000 tegen het einde van Q4 en $10.000 later in de cyclus. In dit scenario fungeren de eerdere weerstandsniveaus van $3880 en $4100 nu als nieuwe supportniveaus.

