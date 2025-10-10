Enorme Cardano upgrade – TPS test haalt 1M TPS, 2000x sneller dan SWIFT

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 10, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Het Cardano team heeft de nieuwe Hydra upgrade gelanceerd. Na deze upgrade heeft het netwerk een capaciteit van 1 miljoen transacties per seconde. Dit maakt Cardano zo’n 2000x sneller dan het betalingsplatform SWIFT. Hydra geeft een boost aan transactiesnelheid, schaalbaarheid en efficiëntie van de blockchain.

Wat betekent deze nieuwe upgrade voor de ADA koers en kan het netwerk nu meer ontwikkelaars aantrekken? In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de nieuwe Hydra upgrade en wat dit betekent voor de toekomst van ADA. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Cardano onthult Hydra upgrade – 1 miljoen transacties per seconde

ADA consolideert boven de $0,80 terwijl de interesse in altcoins is gedaald richting het eind van de week. Maar altcoins kunnen binnenkort een grote comeback maken, in een recent artikel bespreekt een analist 5 belangrijke ontwikkelingen voor crypto om in de gaten te houden. Maar ook ADA in het bijzonder kan binnenkort exploderen na de onthulling van de recente Hydra upgrade.

De Cardano blockchain krijgt een grote upgrade. Hydra kan de schaalbaarheid, snelheid en efficiëntie van het netwerk een grote boost geven. Tijdens een stresstest bereikte Hydra een piek van 1 miljoen transacties per seconde. Op hetzelfde moment kon het consistent 650.000 transacties per seconde verwerken. Tijdens de test zijn er meer dan 14 miljard transacties verwerkt.

Charles Hoskinson, oprichter van Cardano, voorspelt: “Hydra gaat een geweldig 2026 krijgen”.

Hydra is going to have an awesome 2026 https://t.co/9N3R9YIH6K — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) October 9, 2025

Maar wat is Hydra? Hydra is een Layer-2 oplossing op Cardano die de limieten van de Cardano Layer-1 sterk overtreft. Met het gebruik van zogenaamde ‘Hydra Heads’ kunnen gebruikers off-chain transacties verwerken zonder het netwerk te belasten.

Wat betekent dit voor ADA?

De enorme transactiesnelheid van Hydra kan een grote gamechanger worden voor Cardano. Hierdoor kan de ADA koers op langere termijn flink omhoog gaan, al helemaal als het netwerk nieuwe developers weet aan te trekken.

Toch verwachten crypto analisten op korte termijn nog volatiliteit en dalingen. Ali Martinez denkt dat een dip richting $0,69 mogelijk is. Maar vanuit daar heeft de altcoin potentie om verder te klimmen richting $2 na breakout boven een dalend driehoekspatroon.

Everything’s lining up for Cardano $ADA! $0.69 is the dip to buy before $2. pic.twitter.com/3xQGEN3xWT — Ali (@ali_charts) October 10, 2025

Cardano koers verwachting 2025

De Cardano koers is deze week onder zijn 30-daagse moving average gedaald en wist hier tot zover niet opnieuw bovenuit te breken. Het niveau bij $0,85 dient nu als sterke weerstand en kan ervoor zorgen dat ADA verder daalt in de komende dagen. De niveaus bij $0,80 en $0,75 dienen als sterke weerstand, zowel technisch als psychologisch.

ADA is sinds augustus veel van zijn bullish momentum verloren. Zo zien we sinds die maand de vorming van drie pieken, die steeds lager worden. Lagere highs en lagere lows wijzen op een duidelijke downtrend. Ook de Relative Strength Index (RSI) van Cardano ligt nu onder de neutrale 50. De RSI geeft aan dat bears momenteel extra druk leveren en dat kan leiden tot verdere dalingen op korte termijn.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Onze Cardano verwachting voor de korte termijn is dus niet positief, maar we verwachten ook geen grote crash voor de altcoin. Als je vertrouwt op ADA, dan is de komende periode een uitstekend moment om tokens in te slaan en vast te houden.

Na de lancering van de Hydra upgrade, is het mogelijk dat de blockchain nog aantrekkelijker wordt voor ontwikkelaars. Dit vergroot de kans dat er goede projecten om Cardano worden gelanceerd en trekt meer gebruikers aan. Hoe meer gebruikers, hoe groter de vraag naar ADA.