De Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s noteerden maandag meer dan $1 miljard aan instroom, de op één na grootste dag ooit, terwijl Bitcoin ($BTC) een nieuw record van $126.000 bereikte. BlackRock’s IBIT leidde met $967 miljoen en nadert $100 miljard aan beheerd vermogen. Analisten verwachten dat de koers kan doorstoten richting $150.000 tot zelfs $200.000 in Q4 2025. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Enorme $BTC ETF inflow van $1B in een dag

Spot Bitcoin-ETF’s in de Verenigde Staten noteerden maandag hun tweede grootste instroomdag ooit, terwijl Bitcoin een nieuw record bereikte.

De elf Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s trokken die dag samen $1,18 miljard aan nieuw kapitaal aan, slechts overtroffen door 7 november 2024, toen de fondsen $1,37 miljard binnenhaalden na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump.

De instroomdag viel samen met een nieuwe all-time high van meer dan $126.000 voor Bitcoin en brengt het totaal voor oktober op $3,47 miljard in slechts vier handelsdagen, aldus CoinGlass.

Sinds hun lancering hebben de Bitcoin-ETF’s in totaal al ongeveer $60 miljard opgehaald, meldde Bloomberg-ETF-analist James Seyffart maandag op X.

De enorme vraag naar Bitcoin-ETP’s onderstreept de grote invloed van institutionele beleggers in deze bullmarkt, terwijl particuliere beleggers naar verluidt nog grotendeels aan de zijlijn staan.

BlackRock’s IBIT aan kop

Het iShares Bitcoin Trust (IBIT) van BlackRock zag maandag veruit de grootste instroom, met maar liefst $967 miljoen die in het fonds werd gestopt. Sinds het begin van oktober heeft het ETF al $2,6 miljard aan nieuw kapitaal aangetrokken.

Het Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) noteerde een instroom van $112 miljoen, de Bitwise Bitcoin ETF (BITB) ontving $60 miljoen en het Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) registreerde $30 miljoen. Voor de fondsen van Invesco, WisdomTree en Franklin werden kleinere instromen gemeld.

Het Bitcoin-ETF van BlackRock staat op het punt om de grens van $100 miljard aan beheerd vermogen te doorbreken, aldus Nate Geraci, president van Nova Dius, op dinsdag.

Volgens de officiële website heeft IBIT momenteel bijna $98,5 miljard aan activa in Bitcoin en contanten, goed voor 783.767 $BTC.

Bitcoin ETF’s activa onder management. Bron: James Seyffart

Ter vergelijking: het grootste ETF ter wereld, de Vanguard S&P 500 ETF, deed er meer dan 2000 dagen over om deze mijlpaal te bereiken, terwijl IBIT dat binnen minder dan 450 dagen lijkt te realiseren. Slechts 18 van de meer dan 4500 verhandelde ETF’s wereldwijd hebben meer dan $100 miljard onder beheer, voegde Geraci eraan toe. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van Bitcoin?

Bitcoin koers naar $200k in Q4 2025?

De weekly laat zien dat de munt boven zowel het 50-weekse als het 100-weekse Exponential Moving Average (EMA) is gebleven, wat erop wijst dat de bulls stevig de controle behouden.

De koers is bovendien boven de bovenzijde van het bullish vlagpatroon uitgekomen en probeert nu door de sterke spilzone heen te breken, het omkeerpunt volgens de Murrey Math Lines-indicator.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Daarom zal de Bitcoin-prijs waarschijnlijk verder stijgen, waarbij de bulls mikken op de ultieme weerstand rond $150.000. Een doorbraak boven dat niveau zou kunnen wijzen op verdere stijging richting het extreme overshoot-niveau van $200.000.

Aan de andere kant zou een daling onder de bovengrens van de handelsrange, rond $112.500, het bullish scenario ongeldig maken.