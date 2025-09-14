Gaat de Ethereum koers stijgen naar de Elliott Wave target van $4958?

De Ethereum koers staat rond $4660 en nadert de all-time high van $4953,73. RSI en MACD tonen bullish momentum, met oog op $5397.

De Ethereum koers staat rond $4670 en ligt daarmee dicht bij de all-time high van $4953,73. In de afgelopen 24 uur daalde de koers met 1,23%, maar over de afgelopen week noteerde ETH een stijging van 8,54%. Kan de Ethereum koers binnenkort verder stijgen en de all-time high doorbreken?

Ethereum koers in vergelijking met 2021

Volgens trader DaanCryptoTrades lijkt de huidige beweging sterk op de parabolische stijging van 2021. In zijn analyse op X legt hij de huidige candles naast de eerdere cyclus. Daarin wijst hij op overeenkomsten tussen de all-time high van november 2021, de consolidatie die volgde en de toppen uit de vorige cyclus.

Zijn grafiek laat zien dat de Ethereum koers opnieuw bezig is met “price discovery”, waarbij de markt oude niveaus herpakt. Na de bear traps van 2023 en 2024 lijkt ETH zich te bewegen richting het psychologische niveau van $5000.

Weerstand rond $5000 houdt stand

De zone rond $5000 is zowel technisch als psychologisch belangrijk. DaanCryptoTrades zei dat een meerdaagse candle close boven dit niveau een breder effect kan brengen richting altcoins. Hij noemde dit scenario de sleutel tot een grotere risk appetite in de markt.

$ETH Making its way back to the all time high. Just a few candles away from proper price discovery.



Key will be to hold above $5K for some days and I think that should kick off a wider risk on appetite towards ETH and other alts.



But for now we wait and see what we get. Price… pic.twitter.com/XBgMUkcuML — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 13, 2025

Op kortere timeframes laten indicatoren kracht zien. De RSI staat boven 60 en de MACD maakte een positieve cross. Dat wijst op toenemende bullish momentum. Toch waarschuwen analisten voor macrofactoren zoals de Amerikaanse rente en de dominantie van Bitcoin, die momenteel rond 56% ligt.

Volgens LiteFinance ligt een Elliott Wave target op $4958. Een doorbraak daarboven kan volgens hun analyse een versnelling richting altseason veroorzaken, waarbij tokens als Solana, Chainlink en Uniswap profiteren.

Prague Electra upgrade

Naast de technische kant speelt ook de fundamentele ontwikkeling een rol. De komende Prague Electra upgrade moet transactiekosten verder verlagen en de schaalbaarheid verbeteren. Deze verbeteringen versterken Ethereum als basislaag voor DeFi en NFT toepassingen.

Changelly verwacht dat de Ethereum koers richting $5397 kan bewegen tegen het einde van september. Deze verwachting sluit aan bij de visie van meerdere analisten die wijzen op de combinatie van institutionele instroom en technologische vooruitgang.

