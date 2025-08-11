Elizabeth Warren vs crypto: ‘GENIUS Act creëert snelweg voor Trump’s corruptie’

Elizabeth Warren gaat frontaal in tegen de cryptosector. In haar kritiek op de GENIUS Act, volgens haar een “snelweg voor Trump’s corruptie”; de CLARITY Act waarschuwt ze dat deze wetten te veel zijn geschreven in het voordeel van de industrie.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkeling en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Warren bekritiseert ‘cadeautje’ aan crypto-industrie

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren (Democraat, Massachusetts) heeft zondag opnieuw benadrukt dat er sterke regelgeving voor cryptocurrency nodig is. Ze bekritiseerde de huidige aanpak als een cadeautje aan bedrijven dat de corruptie van president Donald Trump ‘aanjaagt’.

Warren deelde haar interview met MSNBC, waarin ze sprak over de huidige stand van zaken rond cryptowetgeving.

“Kijk, we hebben crypto-regelgeving nodig, maar we hebben geen regelgeving nodig die is geschreven door de crypto-industrie en deze soort corruptie juist aanjaagt,” aldus Warren. “We hebben regelgeving nodig die de corruptie en de mogelijkheid voor gekozen functionarissen om erin te handelen, beperkt.”

De senator sprak ook haar zorgen uit over het mogelijke misbruik van cryptocurrency door ‘terroristen en drugshandelaren’ en benadrukte de noodzaak van sterke consumentenbescherming in de wet.

Warren: GENIUS Act creëert snelweg voor Trump’s corruptie

De uitspraken van Warren sloten aan bij haar eerdere kritiek op wetsvoorstellen rond cryptocurrency, waaronder de GENIUS Act en de CLARITY Act. Eerder stelde ze dat deze wetsvoorstellen corruptie niet aanpakken, met name in verband met de zakelijke activiteiten van Trumps familie, zoals de Official Trump meme coin en de aan de dollar gekoppelde stablecoin USD1.

De ervaren senator bekritiseerde ook de steun van Democratische congresleden voor de cryptowetsvoorstellen en het feit dat de belangen van de industrie prioriteit lijken te krijgen boven de publieke wens voor een eerlijke economie en een betaalbaar leven.

Volgens zijn laatste financiële openbaarmaking rapporteerde Trump een inkomen van meer dan 57 miljoen dollar uit World Liberty Financial, het bedrijf achter USD1. Gevraagd naar de meme coin ontkende Trump dat hij financieel profiteert van het project.

Wat betekent deze wetgeving voor crypto onder Trump?

De GENIUS Act vormt het eerste uitgebreide federale regelgevingskader voor stablecoins in de VS. De wet verplicht dat uitgegeven stablecoins volledig worden gedekt door liquide middelen, zoals Amerikaanse dollars of staatsobligaties, en schrijft maandelijkse rapportages en transparantie voor.

Ook voorziet ze in toezicht op zowel federaal als staatsniveau en introduceert consumentenbescherming. Warren stelt echter dat de wet te veel is geschreven vanuit de belangen van de crypto-industrie. Volgens haar creëert dit een ‘snelweg’ voor corruptie, vooral wanneer politieke leiders of hun familie betrokken zijn bij cryptoprojecten, zoals Trump’s USD1-stablecoin. Ze vreest dat dit regels uitholt en belangenverstrengeling in de hand werkt.

De CLARITY Act gaat breder en beoogt duidelijkheid te scheppen voor de handel in digitale activa. De wet verdeelt het toezicht tussen de SEC en de CFTC op basis van de mate van decentralisatie en stelt registratie- en vrijstellingsregels vast voor platforms, brokers en dealers. Hoewel bedoeld om innovatie en rechtszekerheid te bevorderen, vindt Warren dat ook deze wet tekortschiet in het tegengaan van corruptie en dat de belangen van de industrie vaak zwaarder wegen dan die van consumenten en de samenleving.