Dreigt Dogecoin koers onder $0,17 te zakken na een massale DOGE verkoop door whales?

Auteur Dirk van Haaster



Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Nieuwe on-chain data toont aan dat grote hoeveelheden Dogecoin recent zijn verkocht. Volgens cijfers van Glassnode veranderde de Hodler Net Position Change binnen 24 uur van een instroom van 8,2 miljoen DOGE naar een uitstroom van 22 miljoen DOGE, een omslag van 367%. Dat betekent dat zelfs oudere wallets hun tokens verkopen, terwijl de Dogecoin prijs rond $0,186 beweegt. Kan de Dogecoin koers standhouden, of volgt er een verdere daling?

Dogecoin koers verliest steun van belangrijke wallets

De meeste transacties van longterm holders vonden plaats tussen $0,177 en $0,179. Dat prijsniveau is nu dunner geworden doordat grote wallets verkopen. De kostprijs heatmap, die laat zien op welke prijsniveaus investeerders hebben gekocht, bevestigt dit beeld.

Wanneer de zone rond $0,17 breekt, ligt de volgende grote concentratie van DOGE kopers pas rond $0,14. Tussen die twee niveaus is er weinig handelsactiviteit. Daardoor kan een neerwaartse beweging sneller verlopen wanneer het Dogecoin steunpunt wegvalt.

Technische signalen versterken het bearish DOGE sentiment

Naast de uitstroom van Dogecoin tokens wijzen ook de technische indicatoren op zwakte. In oktober dook het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde. Dat wordt een death cross genoemd en geldt als een bearish signaal.

Nu lijkt er ook een tweede en zwaardere death cross op komst, waarbij het 100-daags gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde zakt. Deze combinatie weerspiegelt een langdurige zwakte in plaats van tijdelijke volatiliteit. Als dit patroon zich bevestigt, kan de DOGE koers verder afglijden richting de volgende steun rond $0,14.

Weerstand beperkt herstel van de Dogecoin koers

De Dogecoin prijs blijft dicht bij $0,186 hangen. De dichtstbijzijnde weerstanden liggen bij $0,20 en $0,21. Pas boven de $0,21 kan de marktstructuur verbeteren. Dit niveau is sinds half oktober niet meer getest.

Zolang de koers onder die grens blijft en de longterm holders DOGE blijven verkopen, blijft de kans groot dat Dogecoin moeite houdt om boven het huidige steunpunt te blijven.

