DOGE koers signaleert trend reversal – Dogecoin koers voorspelling Q4 2025

De Dogecoin ($DOGE) koers signaleert mogelijk een trend reversal, wat analisten doet speculeren over een sterke opleving in Q4 2025. Technische patronen, whale-accumulatie en ETF-hype versterken dit beeld, met koersdoelen die variëren van $0,739 tot zelfs $1,30. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Dogecoin.

$DOGE koers signaleert trend reversal

De koers van Dogecoin herstelde vandaag, mede gesteund door technische factoren. De hond-geïnspireerde meme coin vormt sinds begin april 2025 een stijgend wigpatroon.

Na de recente terugval richting $0,23, veroorzaakt door een liquidatie van $1,7 miljard aan hefboomposities in de cryptomarkt, testte $DOGE opnieuw de onderkant van dit stijgende wigpatroon. Daarmee lijkt Dogecoin goed gepositioneerd om te consolideren, net zoals de twee eerdere keren dat de ondergrens werd getest voordat de koers weer richting de bovengrens bewoog.

Dogecoin koers. Bron: TradingView

Daarnaast is er een TD-koopsignaal verschenen, gemarkeerd door een rode ‘9’-kaars op de TD Sequential-indicator. Dit patroon wordt door handelaren vaak gezien als een vroeg teken van verkoopuitputting en wordt doorgaans in de gaten gehouden als aanwijzing voor mogelijke reversals.

Whales kopen 2 miljard $DOGE in 48 uur

In de afgelopen 48 uur hebben wallets met tussen de 100 miljoen en 1 miljard Dogecoin ongeveer 2 miljard tokens aangekocht. Deze toename in activiteit van whales werd gemeld door marktanalist Ali Martinez, op basis van gegevens van Santiment. De accumulatie vond plaats tijdens een korte prijsdaling naar ongeveer $0,245.

2 billion Dogecoin $DOGE bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/JdOqNIy8fn — Ali (@ali_charts) September 24, 2025

Een vergelijkbaar patroon was eerder dit jaar te zien. Grote aankopen door whales werden toen gevolgd door prijsstijgingen in juli en september. Momenteel krijgen dit soort gebeurtenissen opnieuw veel aandacht, omdat ze lijken samen te vallen met gedragingen die kenmerkend zijn voor accumulatieperiodes.

Daarnaast profiteert de koers van Dogecoin van de hype rond de spot exchange-traded funds (ETF’s). Zo laten ETF-gegevens zien dat de recent goedgekeurde REX Osprey Dogecoin ETF, ook wel $DOJE genoemd, sinds 18 september al meer dan $8,7 miljoen aan netto instroom heeft geregistreerd.

Naar verwachting zullen binnenkort meer spot DOGE-ETF’s worden goedgekeurd, zeker nu de Amerikaanse SEC generieke noteringsstandaarden voor spot crypto-ETF’s heeft goedgekeurd. Onder de fondsbeheerders die een spot DOGE-ETF willen aanbieden, bevinden zich onder andere 21Shares, Bitwise en Grayscale Investments.

Dogecoin koers voorspelling Q4 2025

Een grafiek, gedeeld door Javon Marks, laat eerdere $DOGE-cycli zien. Uit de patronen blijkt dat er vaak scherpe dalingen plaatsvinden, gevolgd door lange consolidatieperiodes en daarna sterke rally’s. In 2017 steeg de meme coin met meer dan 470%. In 2021 was dat zelfs meer dan 28.000%.

Per historical trends, up next for $DOGE is a more than 195% move to new all time highs ($0.73905+), MINIMUM! pic.twitter.com/nfjPRCu5H9 — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 24, 2025

Marks verklaarde dat, gebaseerd op de huidige structuur, $DOGE mogelijk klaarstaat voor een stijging van 195%, met een koersdoel boven $0,739. De grafiek toont een herkenbare basis die vergelijkbaar is met eerdere patronen voorafgaand aan doorbraken.

Daarnaast publiceerde Bitcoinsensus een grafiek waarin $DOGE hogere bodems vormt. De vorige twee rally’s lieten respectievelijk stijgingen van 300% en 500% zien. Op basis van dezelfde structuur zou de huidige beweging zelfs kunnen uitlopen tot 800%, wat neerkomt op een koersdoel rond $1,30. $DOGE is opnieuw opgeveerd vanaf de oplopende supportlijn die ook in eerdere cycli werd gebruikt.

Dit herhalen van eerdere prijspatronen valt op, al blijft het onzeker of het zich ook nu doorzet. Handelaren letten scherp op de koersreactie rond de huidige niveaus, zeker nu sterke whale-aankopen samenvallen met technische signalen die ook in eerdere marktbewegingen zichtbaar waren.

