Breekt de Dogecoin koers door weerstand bij $0,32? Dit zegt de Supertrend-analyse

De Dogecoin koers staat dicht bij $0,32 weerstand. De 3-maand Supertrend kan bij een DOGE uitbraak voor een trendomslag zorgen.

De Dogecoin koers bewoog in september 2025 rond $0,28 en naderde opnieuw de weerstand bij $0,32. Dat niveau hield sinds 2021 meerdere keren stand en maakte eerdere doorbraakpogingen onmogelijk. Nu valt de weerstand samen met een signaal van de 3-maands Supertrend indicator. Dit technische hulpmiddel draait van bearish naar bullish zodra de koers overtuigend boven een bepaald niveau sluit. Wat kan DOGE hiermee doen?

Dogecoin koers test al jaren hetzelfde niveau

Sinds de piek van 2021 botste de DOGE koers herhaaldelijk tegen $0,32. Iedere keer namen de bears daar de controle over, waardoor de koers terugviel in een lange consolidatie.

Volgens cryptoanalist Surf heeft dit patroon een opvallende betekenis. Wanneer de DOGE koers op de 3-maandsgrafiek boven $0,32 sluit, kan de Supertrend van richting veranderen. In het verleden leidde zo’n omslag vaker tot sterke koersbewegingen omhoog. Traders zien dit dan ook als een belangrijk signaal dat de trend op langere termijn kan draaien.

DOGE volume en candles laten spanning zien

Op de Dogecoin koersgrafieken is rond $0,28 te zien dat elke bounce vanaf lagere niveaus steeds weer bij de weerstand strandde. Toch schetsen de DOGE volumegegevens een ander beeld dan voorheen. Er zijn perioden waarin de bulls actiever lijken, wat kan duiden op een voorbereiding op een nieuwe koersbeweging.

De candles rond de weerstand laten zien dat bulls en bears elkaar afwisselen. Voor een echte verandering is niet alleen een korte DOGE uitbraak nodig. De doorslag komt pas wanneer de Dogecoin koers meerdere weken op slotkoersen boven $0,32 weet vast te houden.

Een serieuze kandidaat voor momentum traders

Als de Dogecoin koers daadwerkelijk boven de $0,32 weet te consolideren, zou dat niet alleen een technische doorbraak betekenen, maar ook een psychologisch kantelpunt voor veel traders.

De combinatie van stijgend volume en afnemende volatiliteit kan dan het startschot zijn voor een bredere trendverschuiving. In dat scenario verandert DOGE van een grillige mememunt in een serieuze kandidaat voor momentum traders.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

