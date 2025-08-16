Dogecoin koers stijgt ten opzichte van Bitcoin: Gaat DOGE exploderen?
Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
AdvertentiebeleidWij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen.
De Dogecoin koers beweegt sinds enkele dagen in een smalle prijsklasse. Na een recente stijging van ongeveer 4% noteert de token nog steeds boven een belangrijk technisch steunniveau rond $0,23. Tegenover Bitcoin steeg de koers licht met bijna 1% tot ongeveer 0,052 BTC. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen?
Dogecoin koers blijft tussen steun en weerstand
De koers bevindt zich momenteel in een duidelijke range. Aan de onderkant ligt steun rond $0,2193. Dit niveau heeft meerdere keren verdere dalingen afgeremd. Aan de bovenkant ligt weerstand rond $0,2435. Hier stuiten stijgingen vaak op verkoopdruk.
In de afgelopen handelsdagen werd de koers meerdere keren tussen deze niveaus heen en weer geduwd. Korte periodes van koopactiviteit richting de weerstand werden gevolgd door verkopen waardoor de koers weer richting de steun ging. Dit patroon zorgde voor een zijwaartse beweging op de korte termijn.
Break van neerwaartse trend en huidige stabilisatie
Op langere termijn laat de grafiek zien dat Dogecoin recent uit een neerwaartse trend is gebroken. Na deze beweging is de koers overgegaan in een periode van stabilisatie. De dagelijkse candles tonen kleinere verschillen tussen hoogste en laagste punt, wat wijst op een tijdelijk evenwicht tussen kopers en verkopers.
Eerdere koerscycli van Dogecoin laten zien dat vergelijkbare consolidatiefases soms voorafgingen aan grotere prijsbewegingen. Momenteel wisselen groene en rode candles elkaar af, zonder duidelijke uitbraak in één richting. Traders testen zowel de steun als de weerstand regelmatig, maar tot nu toe zonder doorbraak.
Ondanks de stijging in dollarwaarde houdt Dogecoin zich beter staande tegenover Bitcoin. De lichte stijging van de koers in BTC-termen laat zien dat de token nog enige relatieve sterkte behoudt. Dit kan deels te maken hebben met de huidige prijsstabiliteit van Bitcoin, die vaak invloed heeft op altcoins zoals Dogecoin.
Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin
Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.
Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.
Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!