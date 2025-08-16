Dogecoin koers stijgt ten opzichte van Bitcoin: Gaat DOGE exploderen?

De Dogecoin koers blijft stabiel rond $0,23 na een stijging van 4% en beweegt in een range tussen steun op $0,22 en weerstand op $0,24.

De Dogecoin koers beweegt sinds enkele dagen in een smalle prijsklasse. Na een recente stijging van ongeveer 4% noteert de token nog steeds boven een belangrijk technisch steunniveau rond $0,23. Tegenover Bitcoin steeg de koers licht met bijna 1% tot ongeveer 0,052 BTC. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Dogecoin koers blijft tussen steun en weerstand

De koers bevindt zich momenteel in een duidelijke range. Aan de onderkant ligt steun rond $0,2193. Dit niveau heeft meerdere keren verdere dalingen afgeremd. Aan de bovenkant ligt weerstand rond $0,2435. Hier stuiten stijgingen vaak op verkoopdruk.

In de afgelopen handelsdagen werd de koers meerdere keren tussen deze niveaus heen en weer geduwd. Korte periodes van koopactiviteit richting de weerstand werden gevolgd door verkopen waardoor de koers weer richting de steun ging. Dit patroon zorgde voor een zijwaartse beweging op de korte termijn.

Break van neerwaartse trend en huidige stabilisatie

Op langere termijn laat de grafiek zien dat Dogecoin recent uit een neerwaartse trend is gebroken. Na deze beweging is de koers overgegaan in een periode van stabilisatie. De dagelijkse candles tonen kleinere verschillen tussen hoogste en laagste punt, wat wijst op een tijdelijk evenwicht tussen kopers en verkopers.

Eerdere koerscycli van Dogecoin laten zien dat vergelijkbare consolidatiefases soms voorafgingen aan grotere prijsbewegingen. Momenteel wisselen groene en rode candles elkaar af, zonder duidelijke uitbraak in één richting. Traders testen zowel de steun als de weerstand regelmatig, maar tot nu toe zonder doorbraak.

Nice bit of consolidation on $DOGE.



Gearing up to absolutely send.



This will be one of the first coins normies FLOCK to & the pump will be MASSIVE. pic.twitter.com/4HomLOj8Gi — Gordon (@AltcoinGordon) August 15, 2025

Ondanks de stijging in dollarwaarde houdt Dogecoin zich beter staande tegenover Bitcoin. De lichte stijging van de koers in BTC-termen laat zien dat de token nog enige relatieve sterkte behoudt. Dit kan deels te maken hebben met de huidige prijsstabiliteit van Bitcoin, die vaak invloed heeft op altcoins zoals Dogecoin.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

