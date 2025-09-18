Dogecoin koers pumpt – Trump’s gouden standbeeld voedt meme coin hype

Een gouden standbeeld van Donald Trump buiten het Capitool, een Fed-renteverlaging en institutionele aankopen: de meme coin hype krijgt nieuw leven. Terwijl Dogecoin koers wint door technische signalen, stapt Thumzup Media in met een miljoeneninvestering en miningplannen.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Dogecoin.

Trump’s gouden standbeeld voedt meme coin hype

Meme coiners hebben woensdag een gigantisch gouden standbeeld van president Donald Trump met een Bitcoin neergezet buiten het Amerikaanse Capitool, als onderdeel van een Pump.fun-livestreamstunt. Het beeld wordt gepresenteerd als een ode aan de crypto-vriendelijke president.

Het standbeeld werd geplaatst tegenover Union Square in Washington D.C., op de National Mall die richting Capitol Hill loopt, op ongeveer anderhalve kilometer van het Witte Huis.

Volgens de website achter de stunt is het beeld een eerbetoon aan Trumps ‘onwankelbare inzet om de toekomst van financiën te bevorderen via Bitcoin en gedecentraliseerde technologieën.’

Trumps gouden standbeeld. Bron: Donald J. Trump Golden State

De onthulling van het standbeeld viel samen met de eerste renteverlaging van dit jaar door de Federal Reserve, die de beleidsrente met 25 basispunten verlaagde. Zo’n stap wordt doorgaans gezien als positief voor risicovolle activa zoals crypto, omdat het de kosten van lenen verlaagt.

Trump omarmde crypto tijdens zijn presidentscampagne, waardoor de sector massaal zijn campagne financierde. Inmiddels hebben de president en zijn familie hun financiële belangen in crypto verder uitgebreid terwijl hij in functie is, wat geleid heeft tot zorgen over belangenverstrengeling, zeker nu Trump de toezichthoudende regelgeving voor de sector heeft teruggedraaid.

De stunt rond het Trump-standbeeld wakkert de meme coin hype verder aan. Waar Bitcoin de aandacht trekt, profiteren vaak ook de meest iconische meme coins. Dogecoin, als onbetwiste nummer één, kan hierdoor opnieuw profiteren en de koers lijkt dit verhaal ook te vertellen:

Dogecoin koers pumpt

$DOGE is de afgelopen 24 uur sterk gestegen, mede dankzij de nieuwe meme coin hype. De meme coin veert op vanaf een support trendlijn die is gevormd door de bodems van 9 en 17 september op de 4-uursgrafiek te verbinden.

De opwaartse trend kan onmiddellijke weerstand tegenkomen rond $0,3146, wat samenvalt met het R2-pivotniveau en daarmee een opwaarts potentieel van bijna 10% aangeeft.

Dogecoin koers. Bron: TradingView

Ter ondersteuning van de trend staat de Relative Strength Index (RSI) op de 4-uursgrafiek op 63, wat ruimte voor verdere groei laat voordat de ‘overbought’ zone wordt bereikt. De Moving Average Convergence Divergence (MACD) herstelt zich vanaf de nullijn en kruist boven de signaallijn, wat wijst op een hernieuwde bullish momentum.

Kijkend naar beneden: als $DOGE onder het 50-periode Exponential Moving Average (EMA) zakt op $0,2647, dat nauw aansluit bij de support-trendlijn, kan dit leiden tot een daling richting het 100-periode EMA op $0,2517. Toch lijkt dit tweede scenario onwaarschijnlijk, met ook instituties die nu in Dogecoin lijken te stappen.

Thumzup stapt in Dogecoin-mining met DogeHash

Op 17 september 2025 kondigde Thumzup Media Corporation zijn eerste open-marktaankoop van Dogecoin aan, waarbij het 7,5 miljoen tokens ter waarde van circa $2 miljoen veiligstelde. Het bedrijf vergroot zijn betrokkenheid bij het Dogecoin-ecosysteem door de overname van DogeHash voor te stellen, een miningoperatie met 2500 rigs en plannen voor nog eens 1000 extra.

Deze stap volgt op een aandelenuitgifte van $50 miljoen in augustus 2025, bedoeld om te investeren in cryptovaluta en miningapparatuur. Daarnaast versterkt het bedrijf zijn leiderschap met nieuwe benoemingen in de Crypto Advisory Board. Kortom, met deze positieve ontwikkelingen en de hernieuwde meme coin hype lijkt de kans groot dat de koers stevig kan doorstoten richting $1.

Een alternatief voor Dogecoin dat mogelijk nog sterker kan profiteren, is de extreme variant Maxi Doge ($MAXI). Deze meme coin profileert zich als de ‘1000x-versie van $DOGE’ en wil dit bereiken via een hefboomwerking die staat voor ‘extreme pijn, maximale winst’. Momenteel wordt de token aangeboden in een presale voor $0,000258 per stuk.