Dogecoin koers verwachting: DOGE koers pumpt 4% – welke meme crypto’s stijgen mee?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Na een stijging van 4% toont Dogecoin ($DOGE) nieuwe kracht. De koers veerde op vanaf een belangrijke supportlijn, met analisten die nu speculeren op een verdere opwaartse beweging. De timing is opvallend: vlak voor het rentebesluit van de Fed neemt ook het handelsvolume fors toe. En hoewel $DOGE de aandacht trekt, kijken sommige handelaren ook voorzichtig naar andere meme coins.

Dogecoin klaar voor explosieve groei

Analist Ali Martinez ziet momenteel een koopkans voor Dogecoin en voorspelt een mogelijke stijging van ruim 66% nadat de koers recent een langetermijnondersteuningslijn heeft getest, die sinds oktober 2024 standhoudt.

Opvallend is dat de Dogecoin koers na een daling richting $0,165 op 6 mei opnieuw omhoogveerde en inmiddels rond de weerstand van $0,18 schommelt (8 mei). Deze recente beweging betekent een kortetermijnherstel, met een stijging van 4,76% binnen 24 uur en een weekwinst van 3,01%.

Daarnaast is het handelsvolume van $DOGE in de afgelopen 24 uur geëxplodeerd naar maar liefst 4,42 miljard $DOGE, goed voor ongeveer $766 miljoen in harde valuta. Dit betekent een stevige stijging van ruim 15% ten opzichte van gisteren.

Aanvullend hierop wijst analist Javon Marks op een dalende wigformatie vanaf de piek van $0,50 eind 2024, die onlangs werd doorbroken aan de bovenzijde, een klassiek positief teken.

Dogecoin koers. Bron: Javon Marks/X

Op de grafiek laat een gebogen pijl zien dat Dogecoin mogelijk een parabolische beweging naar $0,30 kan maken, met op langere termijn zelfs een technisch koersdoel van $0,65. Dit zou neerkomen op een indrukwekkende stijging van 261% vanaf het huidige prijsniveau.

Deze uitbraak wordt ondersteund door een bullish divergentie in de Relative Strength Index (RSI). Tussen februari en april 2025 vormde de prijs lagere bodems, terwijl de RSI hogere bodems liet zien. Deze divergentie wijst doorgaans op afnemend neerwaarts momentum en ondersteunt het scenario van verdere koersstijgingen.

Renteangst of rally voor $DOGE?

De bredere cryptomarktcontext is cruciaal om de recente opleving van $DOGE te begrijpen. De meeste digitale munten, inclusief Dogecoin, staan vandaag in het groen in aanloop naar het langverwachte rentebesluit van de Fed, dat om 20:00 uur Nederlandse tijd wordt bekendgemaakt.

Alle ogen zijn gericht op de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell daarna. Handelaren zoeken naar hints over toekomstige renteverhogingen en hoe hij kijkt naar de gezondheid van de Amerikaanse economie. Deze macro-economische factoren spelen tegenwoordig een steeds grotere rol bij cryptoprijzen, en laten zien hoe sterk de werelden van traditionele financiën en digitale assets met elkaar verweven zijn geraakt.

De stijging in handelsvolume van $DOGE samen met de prijsherstel geeft aan dat mogelijk ‘smart money’ zich al positioneert voor mogelijk vuurwerk op de markt na de Fed-verklaring. Maar welke meme coins kunnen hier nog meer van profiteren?

Welke meme crypto’s stijgen mee?

