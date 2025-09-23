Dogecoin koers op historisch niveau na $30 miljoen exchange outflows

De Dogecoin koers staat op een belangrijk punt met $30 miljoen exchange outflows, 79% longs en weinig retail investeerders in de markt.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 23, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Op 22 september werd bijna $30 miljoen aan Dogecoin tokens van de grote exchanges weggehaald. Dit is een duidelijke aanwijzing dat whales DOGE kopen en de tokens naar cold wallets verplaatsen. Door deze actie neemt de beschikbare liquiditeit in de spotmarkten af. De vraag is of deze trend de Dogecoin koers verder omhoog kan duwen.

Historische patronen van de Dogecoin koers

Dogecoin heeft in eerdere cycli sterke sprongen laten zien zodra het een belangrijk weerstandsniveau doorbrak. In het verleden volgden er stijgingen van 84%, 194% en zelfs 446%. Crypto-analisten wijzen erop dat dezelfde technische situatie ook nu zichtbaar is. Sommige prognoses houden zelfs rekening met een mogelijke DOGE koersstijging van meer dan 500%.

Opvallend hierin is dat de retailbeleggers nog nauwelijks actief zijn. Bij eerdere pieken, zoals in mei 2021 en eind 2024, zorgde een toestroom van retail kapitaal juist voor extreme volatiliteit. Dit bracht de Dogecoin koers in 2021 naar $0,69, maar daarna zakte de prijs snel terug. Eind 2024 steeg DOGE naar $0,46, waarna er een correctie volgde richting $0,14. Dit keer ligt de nadruk meer op grote kopers in plaats van kortetermijnspeculanten.

Smart money en een beperkte retail activiteit

De futures data laat zien dat de Retail Activity metric neutraal blijft. Dit betekent dat de huidige beweging vooral door smart money wordt aangedreven. Omdat de retailbeleggers nog afwachtend zijn, lijkt de Dogecoin koersstijging meer gecontroleerd dan tijdens eerdere hypes. Dit kan de basis leggen voor een duurzamer patroon.

De DOGE derivatenmarkt laat bullish positie zien

Uit gegevens van Binance blijkt dat bijna 79% van de traders een longpositie heeft op de DOGE-USDT markt. De shortposities zijn goed voor iets meer dan 21%. De Long/Short Account Ratio staat op 3,73.

Dit toont een duidelijke overtuiging dat veel traders op een hogere Dogecoin koers inzetten. Een dergelijk overwicht vergroot de kans op sterke bewegingen zodra de koers een belangrijk niveau doorbreekt.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!