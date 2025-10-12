Kan de Dogecoin koers zich herstellen na een daling van bijna 30% in een maand?

Dogecoin koers zakt 30% in een maand. Een trader verloor zijn maandwinst in één trade terwijl DOGE blijft vastzitten tussen $0,19 en $0,30.

Auteur Dirk van Haaster



Laatst bijgewerkt: Oktober 12, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Een opvallende gebeurtenis bij Dogecoin trok deze week de aandacht. Een ervaren trader verloor in één enkele transactie al zijn maandwinst, nadat de DOGE koers rond $0,18 sterk daalde. Over de afgelopen maand is het verlies opgelopen tot ongeveer 30%. De situatie laat zien hoe grillig de markt van deze memecoin nog steeds is. Wat betekent dit voor de Dogecoin koers op korte termijn?

Dogecoin koers herstelt nog niet na sterke ommekeer

De trader Mercury deelde openlijk zijn ervaring op X. Na winstgevende trades in BNB en PUMP tokens besloot hij bij Dogecoin in te stappen. Zijn vertrouwen was groot: hij hield zijn handelspositie vast tijdens een koersstijging van ongeveer 50%, in de verwachting dat de rally verder zou doorzetten.

Die overtuiging draaide echter snel uit op een verlies. Toen de DOGE koers keerde, activeerde zijn stoploss met extra slippage van ongeveer 7%. Hierdoor ging zijn hele maandwinst in één beweging verloren. Volgens Mercury was dit wel een teken van vooruitgang, omdat hij in eerdere jaren waarschijnlijk zijn volledige account kwijt zou zijn geraakt.

Zijn verhaal toont aan hoe snel het marktsentiment bij Dogecoin omsloeg. De koers kan, zonder duidelijke fundamentele reden, binnen uren van euforie naar paniek gaan.

$DOGE post-mortem



full transparency, as always:



I had high-conviction in my thesis – my position size reflected that



so much so, that I deliberately opted to take an insignificant amt of profit after a 50% rally



I was previously up ~9R realized on the month, thanks to recent… pic.twitter.com/NyvJeNhhBq — Mercury (@TraderMercury) October 11, 2025

Technische signalen voor de DOGE koers

Op de DOGE/USDT dagchart is goed te zien waarom deze Dogecoin situatie zo snel verslechterde. De prijszone rond $0,19 fungeert opnieuw als kantelpunt. Soms werkt die als steun, soms als weerstand.

Daarboven ligt een belangrijk weerstandsniveau tussen $0,27 en $0,30, waar elke poging tot uitbraak dit jaar strandde. Ook de 50-daagse en 200-daagse moving averages kruipen dicht bij elkaar, wat wijst op een periode van onzekerheid waarin de bulls en bears elkaar in evenwicht houden.

Zonder een duidelijke koersrichting blijft de Dogecoin prijs gevangen in een breed zijwaarts patroon. Eerdere pumps tonen aan dat snelle DOGE koersstijgingen mogelijk blijven, maar net zo snel weer kunnen verdwijnen.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

