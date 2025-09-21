Dogecoin koers richt zich op $2,28 na Fibonacci signaal uit consolidatie

De Dogecoin koers blijft consolideren rond $0,06–$0,17, maar Fibonacci niveaus wijzen deze week op doelen van $0,56 en $2,28.

Een recente analyse van trader Javon Marks wijst op een opvallend patroon in de Dogecoin koers. Historische cycli laten zien dat DOGE in eerdere bullmarkten veel sterker steeg dan gemiddeld. Op basis van deze herhalende structuur ligt er nu een scenario op tafel waarin de koers in de komende fase richting $2 kan bewegen. In een langer tijdsframe worden zelfs niveaus boven $5 genoemd. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort opnieuw een sprong maken?

Dogecoin koers volgt herkenbare cycli

De Dogecoin koers heeft in het verleden meerdere keren extreme stijgingen laten zien. Volgens Marks bestaat er een duidelijk herhalend patroon. In de eerste cyclus steeg DOGE van fracties van een cent naar ongeveer één cent. In 2021 volgde de bekendste beweging, waarbij de koers naar $0,70 ging.

De huidige fase wordt gekenmerkt door consolidatie tussen $0,06 en $0,17. Fibonacci-analyses geven mogelijke zones aan van $0,56 als eerste uitbraakpunt, $2,28 als minimaal doel en meer dan $5 als maximale reikwijdte. Dit model suggereert dat de Dogecoin koers, net als in eerdere cycli, sterk kan profiteren wanneer marktsentiment en handelsvolume aantrekken.

$DOGE (Dogecoin), based on the past two cycles, have been gaining strength in each one, and given this happens again, we are looking at a near 20X from here to levels above $5.30 ⚡️!



Next move minimum is looking to be an over +730% run to ~$2.28… pic.twitter.com/knp3nWgIFb — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 20, 2025

Factoren die de Dogecoin koers kunnen brengen

De Dogecoin koers kan daarnaast mogelijk stijgen doordat nieuwe spot ETF’s de vraag verbreden. De lancering van de REX‑Osprey DOJE ETF geeft beleggers directe blootstelling via reguliere brokers, waardoor nieuw kapitaal DOGE kan bereiken.

Het debuut ging gepaard met miljoenen dollars aan handelsvolume, een signaal dat er echte interesse is bij zowel retail als professionele partijen. Daarnaast heeft Grayscale een S‑1 ingediend om zijn Dogecoin Trust om te zetten naar een spot ETF. Hierdoor kan DOGE als een serieuze investering worden gezien, en niet simpelweg een meme coin.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

