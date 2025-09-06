Dogecoin koers in Elliot Wave V: analisten zien stijging richting $1

De Dogecoin koers volgt een duidelijke Elliott Wave structuur. Analisten zien $1 als eerstvolgend doel, met modellen tot $16 bij pieken.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Dogecoin volgt nog steeds opvallend goed de Elliott Wave analyse. Deze methode verdeelt de markt in vijf opeenvolgende bewegingen: vier golven met tussentijdse correcties en een vijfde golf als afronding. Analisten zien dat de Dogecoin koers momenteel bezig is met de overgang van Wave IV naar Wave V. Dat wijst op een mogelijke nieuwe stijging van DOGE.

Dogecoin koers in vijf golven

De lange termijn grafiek van Dogecoin toont sinds de lancering meerdere afgeronde wave cycli. Volgens analist @XForceGlobal heeft de coin een zeldzaam duidelijke 5-wave structuur opgebouwd. In Elliott Wave analyse bestaat een cyclus uit vijf bewegingen: drie in de richting van de trend en twee corrigerende bewegingen tussendoor.

De vierde golf lijkt nu grotendeels afgerond. Daarmee ontstaat ruimte voor de vijfde golf. In eerdere cycli bracht die slotgolf flinke koersstijgingen. Het patroon duidt er dus op dat de Dogecoin koers technisch nog ruimte heeft voor een volgende grote beweging.

$DOGE



Still very bullish on the macro for #DOGE.$DOGE still amazes me because it has a pretty conventional textbook 5-wave move since its inception.



This cycle should finish with a ATH, w/ a minimum target around $1 (realistic), and a maximum target going into double digits. pic.twitter.com/8NcY32WyXo — XForceGlobal (@XForceGlobal) September 5, 2025

Koersdoelen van $1 tot dubbele cijfers

Het eerstvolgende doel waar analisten naar kijken is de grens rond $1. Dit niveau speelt al langer een rol als psychologische en technische mijlpaal.

Wanneer de markt dit niveau overtuigend doorbreekt, wijzen Fibonacci extensies op veel hogere mogelijke waarden. Sommige modellen berekenen doelen tussen $10 en $16 tijdens piekfasen van de cyclus, alhoewel dit met de huidige prijs van ongeveer $0,216 wel erg optimistisch lijkt.

