Zit de Dogecoin koers vast in $0,18 range of is het tijd voor een doorbraak?

Dogecoin koers blijft rond $0,18 terwijl het handelsvolume afneemt. Whales kopen bij steun rond $0,15, wat op mogelijke accumulatie duidt.

De grote DOGE wallets blijven stil terwijl de handelsactiviteit verder terugloopt. Het Dogecoin volume op de spotmarkten is sinds midden 2025 gedaald tot de laagste niveaus van het jaar. Dit wijst op minder deelname van retail investeerders en weinig nieuwe instroom. Crypto-analisten merken op dat het DOGE token juist in zulke periodes van lage liquiditeit vaak de basis legt voor een volgende grote beweging. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort stijgen?

Dogecoin koers test belangrijke zone rond $0,18

De Dogecoin koers beweegt deze week opnieuw rond $0,18, na een lichte stijging op weekbasis. Over de afgelopen maand staat DOGE echter nog ruim 32% lager ten opzichte van begin september.

De eerstvolgende steun ligt bij $0,15, een niveau dat eerder dit jaar meerdere keren standhield. Zolang die prijszone blijft werken, blijft het technische beeld op weekbasis relatief stabiel voor Dogecoin.

Volgens crypto-analist Cantonese Cat is een dagafsluiting boven $0,21 nodig om te bevestigen dat de bulls weer controle krijgen. Zolang dat niet gebeurt, zal Dogecoin waarschijnlijk tussen deze twee niveaus bewegen. Ondanks de recente daling blijft de koersstructuur hoger dan in vorige cycli, wat wijst op een langzaam stijgend koerspatroon.

$DOGE monthly

SuperIchi cloud

Last cycle was an anomaly, because we punched through the cloud without ever back-testing it that cycle and just went to the moon.

This cycle? We punched through it finally and claimed it from resistance to support, and then we back-tested it for… pic.twitter.com/ap6TKGBzIL — Cantonese Cat 🐱🐈 (@cantonmeow) October 18, 2025

Activiteit en volume van DOGE nemen verder af

Het opvallendste patroon op de grafiek is het teruglopende handelsvolume van Dogecoin. Sinds de piek in 2025 is het aantal DOGE transacties en het orderboekvolume gestaag afgenomen.

Dat betekent dat er momenteel weinig nieuwe kopers bijkomen. Toch is dit historisch gezien niet altijd negatief. In eerdere cycli, zoals in 2023 en 2024, begon de Dogecoin prijs pas te stijgen nadat de volumes langere tijd laag waren en kleine koopimpulsen plotseling meer momentum kregen.

De recente daling richting $0,17, gevolgd door een snelle opleving, laat zien dat whales en andere DOGE kopers nog steeds actief zijn bij belangrijke steunzones. Zolang de Dogecoin koers geen lagere bodems vormt, blijft het technische beeld voorzichtig positief.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

