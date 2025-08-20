Dogecoin koers -6% in 24 uur: DOGE dreigt belangrijke steun te verliezen

De Dogecoin koers daalt circa 6% in 24 uur. On-chain data en technische signalen tonen meer verkoopdruk zolang 77% supply in profit staat.

De Dogecoin koers is in de afgelopen 24 uur met ongeveer 6% gedaald. Daarmee staat de 7-daagse performance op meer dan -10% en over de afgelopen maand noteert de koers zelfs een verlies van circa -21%. On-chain data laat zien dat de verkoopdruk mogelijk nog niet voorbij is. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort verder zakken?

Dogecoin koers onder druk door dalende HODL Waves

De HODL Waves, een indicator die laat zien hoe lang tokens in wallets blijven staan voordat ze bewegen, geeft een duidelijk signaal. Twee belangrijke groepen zijn hun handelsposities aan het verkleinen.

De groep die Dogecoin tussen 6 en 12 maanden vasthield, daalde in twee weken tijd van 15,46% naar 14,70%. De groep die Dogecoin tussen 1 en 3 maanden vasthield, zakte van ongeveer 8,0% naar 4,61%.

Dit betekent dat niet alleen korte termijn traders uitstappen, maar ook mid- en longterm holders. Hun gedrag wijst vaak op een verandering in marktsentiment. Het is opvallend dat deze verkoopbeweging tijdens een DOGE koersdaling plaatsvindt, niet na een rally. Dat suggereert dat veel van deze holders met kleine winsten uitstappen of zelfs met verlies.

Groot deel van DOGE supply nog in profit

Momenteel staat bijna 77% van de Dogecoin supply in profit. Historisch gezien zorgt een percentage boven de 73% vaak voor correcties.

Een voorbeeld hiervan zagen we eind juli 2024. Toen lag de Dogecoin koers rond $0,22 en stond een vergelijkbaar percentage in profit. Kort daarna daalde de koers richting $0,19. Pas toen het percentage in profit terug zakte naar ongeveer 62%, kon de DOGE koers weer herstellen.

Deze situatie herhaalt zich mogelijk opnieuw. Zolang een groot deel van de supply winstgevend is, drukken de verkopers elke opleving van de koers snel de kop in. Dit patroon versterkt de signalen die de HODL Waves nu al laten zien.

De technische indicatoren bevestigen een negatieve trend

Ook de technische indicatoren sluiten zich hierbij aan. De Dogecoin koers beweegt rond een belangrijk steunniveau van $0,21. Een duidelijke doorbraak naar beneden zou een verdere prijsdaling kunnen veroorzaken richting $0,20 of zelfs $0,18. Dat zou een correctie van ongeveer 15% vanaf de huidige prijsniveaus betekenen.

Daarnaast is de Bull Bear Power indicator, ook bekend als de Elder Ray Index, negatief gekanteld. Deze indicator vergelijkt de kracht van de bulls en bears op basis van prijs en moving averages. De huidige stand toont dat de bears sterker zijn en de verkoopdruk hierdoor toeneemt.

