Dogecoin koers kan snel 15% stijgen volgens Nederlandse analist

De Dogecoin koers beweegt momenteel rond $0,20 na een volatiele week. Toch ziet een Nederlandse analist kansen op een korte stijging.

De prijs van Dogecoin is in de afgelopen week met meer dan 18% gedaald. Dit kwam door de grote prijsdaling in de gehele crypto markt van afgelopen vrijdag. Ondanks deze grote correctie is de Dogecoin koers in de afgelopen 24 uur maar liefst 9,5% gestegen. Ondanks dat technische indicatoren zoals de Awesome Oscillator en de Aroon indicator laten zien dat het momentum zwakker wordt, denkt een Nederlandse analist dat de DOGE koers op korte termijn nog een flinke sprong omhoog kan maken.

Dogecoin koers toont tijdelijk evenwicht

Crypto analisten zien dat de DOGE prijs de afgelopen dagen een herkenbare structuur vormde die vaak voorkomt bij correcties in de altcoinmarkt.

Er volgde eerst een snelle verkoopgolf, daarna een korte opleving, gevolgd door een zijwaartse beweging, een nieuwe kleine daling en tenslotte een bescheiden herstel. Dit patroon komt vaak voor wanneer traders hun handelsposities hebben afgebouwd en de markt zich opmaakt voor een nieuwe trend. Handelaren zien bij de $0,20 prijszone nu een belangrijk beslispunt.

Daarboven ligt een prijsgebied tussen $0,21 en $0,23 waar eerder inefficiëntie in de handel ontstond. Wanneer de Dogecoin koers opnieuw kracht krijgt, kan dit gebied opnieuw worden opgezocht. Voorlopig blijft de markt echter in afwachting van nieuwe liquiditeit of een duidelijke impuls.

Most charts look the same. Took $DOGE here as an example.



1. Sharp sell off Friday evening into the giant wicks.

2. Initial bounce usually topping about halfway through the entire move (which often went -70% or more).

3. Sideways chop

4. Another -10% to -20% sell off on most… pic.twitter.com/2tcpEGvYny — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 12, 2025

Technische indicatoren wijzen op neutraal sentiment DOGE

De kortetermijngrafiek van Dogecoin laat zien dat de voortschrijdende gemiddelden dicht bij elkaar liggen. Dit duidt op een neutrale fase waarin het momentum ontbreekt. De Awesome Oscillator, die het verschil tussen twee gemiddelden toont, beweegt dicht rond nul. Dat bevestigt dat noch de bulls noch de bears op dit moment de overhand hebben.

De Aroon indicator, die helpt bepalen of een trend nog sterk is, laat zien dat zowel de Aroon Up als de Aroon Down rond 85% bewegen. Dit betekent dat de DOGE prijs heen en weer schommelt tussen recente hoogte- en dieptepunten. Pas wanneer deze lijnen verder uit elkaar gaan lopen, ontstaat een duidelijkere trendrichting voor de Dogecoin koers.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

