Dogecoin en Shiba Inu herstellen – meme coin seizoen keert terug na marktdaling

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 28, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De bekende crypto memes Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) laten deze week lichte stijgingen zien na de recente crypto dip. Dit herstel suggereert dat we binnenkort een nieuw meme coin seizoen krijgen, waarin zowel grote als kleine meme coins omhoog kunnen gaan. Gaan crypto memes weer stijgen in september?

In het artikel van vandaag kijken we naar recente ontwikkelingen rondom bekende meme coins en hoe de stijgende koopdruk mogelijk leidt tot een nieuwe meme coin rally. Ook kijken we naar de prestatie van Dogecoin als indicator van wat andere memes kunnen gaan doen.

Dogecoin en Shiba Inu stijgen na crypto dip

Dogecoin trekt de laatste tijd extra aandacht dankzij de komst van DogeOS, een nieuwe app-layer op de Dogecoin blockchain. DogeOS is ontwikkeld door het team van MyDoge, een van de populairste DOGE wallets.

DogeOS brengt utility naar Dogecoin, iets waar de meme coin voor een lange tijd een sterk gebrek aan had. Dit maakt het mogelijk voor DOGE om in de bull run een nieuwe recordhoogte neer te zetten op $1 of zelfs hierboven.

While others chase trends, we BUILD utility. 🧱



While they pump and dump, we HODL and develop. 💪



DOGE isn't just a memecoin, it's the people's internet MONEY. 💰



Much conviction. Such fundamentals. 🐕💎 — DogeOS (@DogeOS) August 26, 2025

Shiba Inu heeft daarentegen geen interessante headlines, maar investeerders verwachten wel dat er een grote pump aan zit te komen voor deze meme. Dit is gebaseerd op de verwachting dat SHIB ondergewaardeerd is en daardoor een bounce kan maken.

Kan Shiba Inu herstellen naar $0,000015?

De Shiba Inu koers ligt vanmiddag op $0,00001258 na een stijging van 1% in de afgelopen 24 uur en een vergelijkbare stijging in de afgelopen week. Volgens crypto analist SHIB BOOSTER is de meme coin op weg naar de ondersteuningszone bij $0,00001200 voor een bounce richting $0,00001500. Dit zou een stijging van ongeveer 25% betekenen voor de Shiba Inu koers.

In een maand tijd is Shiba Inu met 5,6% gedaald, wat suggereert dat de meme coin te maken heeft met aanhoudende verkoopdruk te midden deze licht-bearish periode aan het eind van augustus. Maar als crypto een comeback maakt, kan Shiba Inu ook weer stijgen in de komende weken.

Op het moment steelt Dogecoin de show, vooral nadat hij veel aandacht krijgt van whales. Hieronder kijken we naar wat DOGE kan gaan doen en hoe hij hiermee de meme coin sector beïnvloedt.

Dogecoin koers verwachting

Dogecoin test vandaag een belangrijke weerstand, namelijk zijn 30-daagse gemiddelde (geel) bij $0,22. Een duidelijke breuk boven dit niveau kan DOGE laten stijgen richting $0,24 tot $0,27 in de komende dagen en weken.

Een daling terug onder $0,22 volgt mogelijk met een consolidatie of verdere dalingen richting het 200-daagse gemiddelde (blauw) bij $0,20. Dit niveau dient tevens als psychologische ondersteuning. In een bearish scenario verliest DOGE zijn ondersteuning hier en daalt de bekende meme coin verder naar $0,19.

Dogecoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) beweegt rond het neutrale niveau van 50, wat suggereert dat bears en bulls een gelijke invloed hebben op de koers. Met andere woorden: een balans tussen bullish en bearish druk in de afgelopen periode suggereert dat DOGE voorlopig rond $0,22 blijft bewegen. Deze trend kan veranderen door belangrijk crypto nieuws of door onverwachte whale activiteit.

Dogecoin krijgt langzamerhand meer aandacht. Dit is ook positief voor andere meme coins zoals Shiba Inu. Als DOGE in de komende maanden een grote rally meemaakt, kunnen kleinere crypto memes ook volgen. Hoe lager de market cap van de meme coins, hoe scherper ze omhoog kunnen schieten.

Traders speler hierop in door te kijken naar alternatieven voor Dogecoin, die kans hebben om mee te liften op zijn populariteit.

Nieuwe manier om meme coins te minen

PepeNode ($PEPENODE) is een gloednieuwe meme coin die het mogelijk maakt om virtueel andere meme coins te minen. Net zoals het Proof-of-Work mechanisme en de mogelijkheid om DOGE te minen, kun je dus hetzelfde doen met PepeNode. Maar in plaats van dure apparatuur aan te schaffen, kun je via je computer of mobiel nodes kopen om virtueel meme coins te minen.

$PEPENODE is niet alleen een meme coin die mee kan liften op de populariteit Dogecoin, Shiba Inu en Pepe, maar heeft dus ook utility binnen zijn ecosysteem. Met $PEPENODE koop je nodes, upgrades en meer, waardoor je nog meer meme coins verdient als beloning. Momenteel is deze token nog verkrijgbaar in een presale, waar je tijdelijk staking beloningen boven 3000% APY kan verdienen.