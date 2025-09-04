DNB geeft boete van 2,2 miljoen aan OKX Nederland – wat betekent dit voor Nederlandse traders

DNB geeft boete van €2,2 miljoen aan OKX, een signaal dat toezichthouders harder ingrijpen bij niet-geregistreerde cryptobedrijven. Ook Crypto.com en Kraken kregen eerder miljoenenboetes. Met de komst van MiCA mogen vanaf juli 2025 alleen volledig gelicentieerde partijen zoals Bitvavo nog actief blijven in Nederland. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor Nederlandse traders.

DNB geeft boete van €2,2 miljoen aan OKX

Het wereldwijde cryptohandelsplatform OKX heeft een boete van 2,25 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) wegens het aanbieden van cryptodiensten in Nederland zonder registratie bij de toezichthouder.

De boete voor het bedrijf, officieel Aux Cayes Fintech Co. genaamd, heeft betrekking op de periode juli 2023 tot augustus 2024, dus vóór de invoering van de Europese Markets in Crypto Assets-regelgeving (MiCA), zo blijkt uit een persbericht.

Sinds begin 2020 verplicht Nederland cryptobedrijven zich te registreren bij de DNB, waarmee digitale activa onder de anti-witwaswetgeving (Wwft) vallen. De toezichthouder heeft eerder meerdere exchanges bestraft voor vergelijkbare tekortkomingen, waaronder Crypto.com (€2,85 miljoen boete) en Kraken (€4 miljoen boete).

“Deze boete heeft betrekking op een verouderde registratiekwestie die inmiddels volledig is opgelost en geen enkele impact had op klanten,” liet een OKX-woordvoerder per e-mail weten. Volgens de exchange is de boete “de laagste die DNB ooit aan een grote exchange heeft opgelegd en verlaagd in erkenning van de stappen die wij hebben ondernomen, waaronder het migreren van Nederlandse gebruikers naar onze volledig MiCAR-gelicentieerde Europese entiteit. We zijn blij dat deze zaak is afgerond en blijven ons richten op het bouwen van conforme en veilige diensten in Europa en daarbuiten.”

Wat is de nieuwe MiCa-wetgeving?

MiCa is een uitgebreid regelgevend kader dat door de Europese Unie is opgesteld om cryptoactiva in Europa te reguleren. De verordening maakt deel uit van een bredere Europese strategie (de Digital Finance Strategy van de Europese Commissie) en geldt voor cryptoactiva die buiten het bereik van de bestaande EU-financiële regelgeving vallen.

Het MiCA-kader omvat alle vormen van cryptoactiva, waaronder effecten en e-geld, en reguleert aanbieders van cryptodiensten (Crypto-Asset Service Providers, CASP’s) die actief zijn binnen de Europese cryptosector. Belangrijk daarbij is dat MiCA van toepassing is op elke CASP die Europese belangen bedient, ongeacht waar de aanbieder is gevestigd of geregistreerd.

MiCA beoogt een alomvattend juridisch kader te creëren dat zorgt voor consistentie in de regelgeving voor alle 27 lidstaten. Voor de invoering van MiCA moesten cryptobedrijven binnen de EU voldoen aan uiteenlopende nationale regels en meerdere vergunningen aanvragen. Met MiCA komt er één geharmoniseerd EU-vergunningstelsel, geïnspireerd op goede praktijken uit bestaande financiële marktregelgeving.

Dit moet leiden tot zowel juridische duidelijkheid als rechtszekerheid voor bedrijven die actief zijn op de Europese cryptomarkt. Daarnaast helpt MiCA om beleggers te beschermen, marktmanipulatie en misbruik te voorkomen, en het oneigenlijk gebruik van cryptoactiva tegen te gaan.

Wat betekent dit voor Nederlandse traders?

Voor Nederlandse traders laat de boete voor OKX zien dat toezichthouders harder optreden. Ook exchanges als Crypto.com en Kraken kregen eerder miljoenenboetes wegens registratieproblemen. Met MiCA verandert dit: sinds juli 2025 mogen alleen gelicentieerde exchanges zoals Bitvavo legaal actief blijven.