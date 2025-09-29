Deze week in crypto: altseason timing, enorm XRP nieuws, Ethereum vs Bitcoin oktober

De cryptomarkt bereidt zich voor op een cruciale oktober met signalen die wijzen op een mogelijk altseason. Technische crypto analisten zien parallellen met eerdere bullmarkt cycli, terwijl XRP grote institutionele stappen zet en Ethereum belangrijke technische upgrades doorvoert deze week. Wat mag je verwachten van de komende week in crypto? Lees de uitgebreide analyse in dit artikel.

Altseason signalen wijzen op Q3 2019 en Q2 2016 parallel

We hebben voor het begin van de week na de afgelopen enorme crypto crash een bullish koers analyse opgesteld. Deze opvallende analyse stelt dat de markt zich nu in een vergelijkbare fase bevindt als Q3 2019 en Q2 2016. Volgens onze analyse is de bull run op altcoins nu pas echt klaar voor de start door een verbeterende business cycle. Hiermee willen we benadrukken dat we niet aan het einde van de vier-jarige cyclus zitten, maar juist aan het begin van een explosieve fase voor altcoins, ofterwijl, altseason.

Altcoin koers 29 september analyse – Bron: TradingView

Crypto-expert CryptoGuerrilla ondersteunt deze visie met technische analyse van de Total 3 index, die alle altcoins exclusief Bitcoin en Ethereum meet. De expert identificeert een enorm cup and handle patroon met significant momentum potentieel op zowel de RSI als Stoch RSI indicatoren. Nog belangrijker is dat Bitcoin dominantie beslissend onder het maandelijkse kanaal is gebroken, wat historisch altijd heeft geleid tot sterke altcoin prestaties.

Total 3 is a massive cup and handle with huge amounts of momentum potential with the RSI and Stoch RSI, to the upside 🚀



BTC.D decisively broken below its channel on the monthly. BTC.D down, means Alts Up.



Q4 is about to start.$AXL $APT $DOT $ALGO about to print 🖨 pic.twitter.com/IUBYx5GMoX — CryptoGuerrilla ⚔️ (@Crypto_Guerrila) September 27, 2025

Volgens de analyse kunnen projecten zoals Axelar (AXL), Aptos (APT), Polkadot (DOT) en Algorand (ALGO) profiteren van deze trend nu Q4 begint. Voor investeerders die zich voorbereiden op altseason, bieden de beste crypto presales het grootste groeipotentieel tijdens een echte bull run.

Extra Fed rente verlagingen in oktober voorspeld

De Federal Reserve heeft volgens de nieuwste data een kans van 87,7% om de rente in oktober te verlagen. Deze ontwikkeling is enorm bullish voor de cryptomarkt, aangezien lagere rentes traditioneel leiden tot meer liquiditeit in risicovolle assets zoals altcoins.

Fed rente verlaging oktober 2025 verwachting: Bron: Polymarket

XRP ETF verwachting en XRP ledger RLUSD stablecoin groei

De XRP koers staat in de schijnwerpers met meerdere spot ETF aanvragen die mogelijk in oktober worden goedgekeurd volgens onze planning. Dit is het belangrijkste Ripple nieuws voor XRP investeerders, waarvan we je gedurende de komende tijd op de hoogte zullen houden. Weliswaar kunnen we deze week nog geen XRP ETF goedkeuring verwachten, maar de speculatie op dit nieuws staat vanaf begin oktober in de schijnwerpers voor XRP investeerders.

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨



📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC:



🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25



🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

Deze institutionele interesse komt bovenop de lancering van Ripple’s RLUSD stablecoin op crypto-exchange Bybit, waarbij de open interest explodeerde naar $1 miljard volgens CoinPaper. Deze combinatie van XRP ETF verwachtingen en stablecoin adoptie versterkt de XRP koers verwachting oktober 2025.

De XRP DeFi adoptie blijft groeien, met Axelar Network die meldt dat meer dan $20 miljoen aan waarde stroomt naar mXRP via de Midas app. Deze ontwikkelingen tonen aan dat Ripple zich transformeert van een pure betalingstoken naar een veelzijdig ecosysteem.

20 MILLION AMERICAN DOLLARS

and climbinghttps://t.co/Uve5XgkoVp pic.twitter.com/SGbRuAlxBf — Axelar Network (@axelar) September 26, 2025

Investeerders die willen diversifiëren in verschillende altcoins kunnen de beste altcoins bekijken voor een compleet overzicht.

Ethereum Fusaka upgrade in oktober cruciaal voor schaalbaarheid

Het belangrijkste Ethereum nieuws voor deze week is de komende Fusaka upgrade die live gaat op het testnet in oktober. De aankondiging zorgde voor veel hoop in online crypto communities. Het zou wel eens de kickstart kunnen worden van een echt altseason, zoals Ethereum dat in de voorgaande jaren ook voor heeft gezorgd.

Vitalik Buterin benadrukt dat PeerDAS, de kernfeature van deze upgrade, essentieel is voor netwerk schaalbaarheid. De technologie stelt nodes in staat om blockdata te verifiëren via kleine chunks en erasure coding in plaats van alles op te slaan.

Naast de technische upgrade ziet het Ethereum ecosysteem sterke groei met verschillende ontwikkelingen. Cloudflare kondigde NET Dollar aan, een stablecoin voor autonome betalingen, terwijl SharpLink samenwerkt met Superstate voor tokenized SBET aandelen op Ethereum. RockSolid haalde $2,8 miljoen op en lanceerde de eerste officiële rETH vault met Rocket Pool, waarbij rETH houders tot 23% APR kunnen verdienen.

Voor privacy-gerichte ontwikkelingen auditeert Electisec het eerste EIP-7503 geïnspireerde ZK proof-of-burn circuit. Circle lanceerde native USDC en CCTP v2 op Ink chain, en ethZilla kondigde aan 10.600 ETH te deployen in Puffer Finance. De Ethereum Foundation organiseert vandaag op 29 september een Farcaster Mini App Showcase.

OKX bereidt nieuwe altcoin listings voor

Crypto analist AltsDaddy meldt dat exchange OKX nieuwe listings voorbereidt voor oktober, wat vaak leidt tot verhoogde volatiliteit en handelskansen. De vraag welke altcoins als volgende toegevoegd worden, houdt de community bezig nu altseason 2025 momentum wint.

Met alle signalen die wijzen op een sterk Q4 voor altcoins, gecombineerd met macro-economische steun via Fed renteverlagingen en sterke fundamentele ontwikkelingen bij XRP en Ethereum, lijkt oktober een cruciale maand te worden voor crypto investeerders. Gaat altseason 2025 deze week beginnen? Onze voorspelling is bullish na de afgelopen crash. Laat je niet uit het veld slaan, en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

