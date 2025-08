Deloitte: 23% van CFO’s verwacht crypto adoptie – institutionele acceptatie groeit

Laatst bijgewerkt: Augustus 4, 2025

Steeds meer financieel directeuren bereiden zich concreet voor op cryptogebruik. Volgens Deloitte verwacht 23% van de CFO’s dat hun treasury-afdeling binnen twee jaar crypto inzet voor betalingen of investeringen. Vooral grote bedrijven nemen het voortouw.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor crypto.

23% CFO’s verwacht crypto adoptie

Cryptocurrency wordt steeds belangrijker binnen financiële planning, waarbij 99% van de financieel directeuren (CFO’s) van miljardendollarbedrijven verwacht dat crypto op de lange termijn een rol zal spelen binnen hun organisatie. Dat blijkt uit Deloitte’s CFO-enquête van het tweede kwartaal van 2025.

De enquête werd afgenomen onder 200 CFO’s van bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar. Daaruit blijkt dat 23% verwacht dat hun treasury-afdeling binnen nu en twee jaar cryptovaluta zal gebruiken voor investeringen of betalingen. Bij bedrijven met een omzet van meer dan 10 miljard dollar loopt dit zelfs op tot bijna 40%.

Toch blijven veel financieel directeuren voorzichtig. De grootste zorg blijft de prijsvolatiliteit: 43% van de respondenten noemt dit als belangrijkste belemmering voor het gebruik van niet-stabiele cryptovaluta zoals Bitcoin ($BTC) en Ethereum ($ETH).

Prijsvolatiliteit is de grootste zorg onder CFO’s. Bron: Deloitte

Andere grote zorgen zijn de complexe boekhoudkundige verwerking (42%) en de aanhoudende onzekerheid over regelgeving (40%), vooral door het voortdurend veranderende beleid in de Verenigde Staten.

CFO’s willen direct investeren in crypto

Ondanks de zorgen over volatiliteit en regelgeving overwegen steeds meer CFO’s directe blootstelling aan cryptovaluta. Zo geeft 15% van de ondervraagden aan binnen 24 maanden te willen investeren in crypto. Bij grote bedrijven met een omzet van meer dan $10 miljard loopt dit op tot 24%. Dit betekent dat ze een positief beeld hebben over de koersverwachting van crypto in de komende jaren.

‘Respondenten van organisaties met een omzet van 10 miljard dollar of meer waren nog vaker geneigd dit aan te vinken,’ aldus het rapport. ‘Bijna 1 op de 4 verwacht dat hun financiële afdeling de komende twee jaar zal investeren in niet-stabiele cryptovaluta.’

De adoptie beperkt zich niet tot investeringen. Ook het gebruik van stablecoins voor betalingen wint terrein. 15% van de CFO’s denkt dat hun bedrijf binnen twee jaar de beste stablecoins zal accepteren. Bij de grootste bedrijven stijgt dit percentage eveneens naar 24%.

Belangrijke drijfveren hiervoor zijn privacy en efficiëntie. 45% noemt klantprivacy als voordeel, terwijl 39% wijst op snellere en goedkopere grensoverschrijdende betalingen.

Andere toepassingen van crypto volgens CFO’s. Bron: Deloitte

Daarnaast onderzoeken CFO’s hoe blockchain-gebaseerde activa kunnen bijdragen aan operationele verbeteringen. Meer dan de helft van de respondenten verwacht crypto te gebruiken voor supply chain management en tracking. De transparantie en onveranderlijkheid van blockchain kunnen het verificatieproces van betalingen vereenvoudigen.

Institutionele interesse breidt zich uit naar Solana en XRP

Een aparte enquête van maart 2025, uitgevoerd door Coinbase en EY-Parthenon, bevestigt deze trend. Van de ondervraagde institutionele beleggers zegt 83% dit jaar hun blootstelling aan crypto te willen vergroten.

Hoewel Bitcoin en Ether nog steeds de grootste allocaties krijgen, winnen andere activa zoals Solana ($SOL) en XRP aan populariteit als aanvullende investeringen.

Opvallend is dat een meerderheid van de institutionele beleggers aangeeft in 2025 minstens 5% van hun portefeuille aan digitale activa toe te wijzen.

Dit wijst op een bredere diversificatiestrategie die inmiddels ook operationeel doordringt, met name bij bedrijven met hoge omzetten.