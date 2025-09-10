CryptoQuant waarschuwt: Bitcoin koers riskeert sterk verkoopsignaal

De Bitcoin koers beweegt rond een dubbele steunzone met een rising wedge patroon en Realized Price als belangrijke indicator.

De Bitcoin koers beweegt sinds begin september rond een belangrijk prijsniveau. Volgens een analyse van CryptoQuant van 9 september 2025 ligt er een dubbele steunzone in de koersgrafiek. Deze zone bestaat uit zowel een technisch patroon als een on-chain indicator. Zakt de prijs hieronder, dan kan dit volgens de data een sterk verkoopsignaal zijn. Beweegt de BTC prijs binnenkort inderdaad verder naar beneden?

De technische patronen en on-chain data van BTC

Cryptoanalisten zien een rising wedge patroon, een formatie waarbij de prijslijnen steeds dichter naar elkaar toe bewegen. Dit patroon leidt vaak tot een plotselinge beweging zodra de koers uitbreekt.

Tegelijkertijd staat de Realized Price onder druk. Dat is de gemiddelde prijs waartegen alle BTC in omloop voor het laatst zijn gekocht.

Wanneer de Bitcoin koers dicht bij dit niveau komt, wijst dat er vaak op dat veel holders winst of verlies maken. In eerdere marktcycli bleek dit niveau regelmatig een kantelpunt.

Bitcoin on a Knife’s Edge: Critical Technical and On-Chain Support



“Bitcoin’s mid-term future depends on holding or losing this level. A decisive loss of this dual support would act as an extremely powerful sell signal.” – By @CryptoOnchain



Link ⤵️https://t.co/pQw6CbB3xm pic.twitter.com/8DYC7CZLj4 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 9, 2025

Belangrijke signalen voor Bitcoin koers

CryptoQuant wijst erop dat de samenkomst van deze twee factoren, de wedge en de Realized Price, de situatie bijzonder maakt. Blijft de BTC koers erboven, dan kan dit de bulls meer vertrouwen geven. Zakt de prijs eronder, dan worden de bears actiever en neemt de kans op verkoopdruk toe.

De analyse ging vergezeld van een koersgrafiek waarin zowel de technische lijnen als de on-chain signalen zichtbaar zijn. Daarin is te zien dat de Bitcoin prijs zich letterlijk op de rand van deze dubbele steunzone bevindt.

Gevolgen voor de bredere cryptomarkt

Deze ontwikkeling rond de BTC koers is ook relevant voor andere crypto tokens. In voorgaande jaren leidde een neerwaartse doorbraak van Bitcoin vaak tot grotere verliezen bij altcoins. Omgekeerd kan een stabiele steun bij BTC juist zorgen voor herstel bij kleinere tokens.

Institutionele investeerders, die in 2025 steeds meer exposure naar Bitcoin opbouwen, volgen dit allemaal nauwgezet. Voor hen vormt dit prijsniveau immers een test of hun recente koopstrategie standhoudt.

