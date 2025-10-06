Crypto week: XRP NASA, 21 Crypto ETFs, Ripple CTO verdwijnt, $75B China stimulus

De cryptomarkt staat voor een cruciale week met baanbrekende ontwikkelingen rond XRP. Terwijl 21 altcoin ETF-aanvragen pending zijn, NASA Ripple erkent en China $75 miljard injecteert, vragen traders zich af wat oktober brengt.

Wat betekenen de 21 altcoin ETF-aanvragen voor deze week?

Crypto analist Ash Crypto meldde dat REX-OSPREY aanvragen indiende voor 21 altcoin ETF’s, waaronder XRP, ADA, LINK en AVAX. Deze week kunnen we eerste reacties van toezichthouders verwachten. Bovendien zullen institutionele partijen hun posities waarschijnlijk aanpassen in anticipatie op mogelijke goedkeuringen.

China’s $75 miljard injectie begin van altseason

Crypto expert Steph Is Crypto voorspelt dat China’s centrale bank injectie van ¥530 miljard ($75 miljard) XRP naar $10 kan stuwen. Deze liquiditeit stroomt typisch binnen dagen naar risicovolle assets zoals crypto. Daarom verwachten crypto analisten dat dit potentieel het begin kan zijn van altseason 2025.

Historische data toont dat Chinese stimuleringsmaatregelen binnen 5-7 handelsdagen impact hebben op cryptomarkten. Verder zien we dat Aziatische handelsuren al verhoogde activiteit vertonen.

XRP verwachting deze week

Ons Ripple weekrapport toont XRP koers ATH op circa $3,05, waarbij doorbraak door $3,10 weerstand cruciaal wordt. Deze week testen bulls of ze de Ripple koers richting $3,25+ kunnen pushen. Tegelijkertijd rapporteren onze experts juridische vooruitgang in Azië, wat XRP adoptie kan versnellen.

Traders moeten $2,85 steun in de gaten houden, omdat verlies daarvan $2,70 retest kan uitnodigen. Gedurende de afgelopen weken is het XRP bulls nog niet gelukt om de XRP verwachting $5 te realiseren. Gaat hier in uptober verandering in komen door een enorm altseason? Wij houden je op de hoogte met onze technische analyse, en het belangrijkste nieuws omtrent Ripple zodat je hier snel op in kan spelen.

Crypto coin van de week

Deze week staat meme coin PENGU in de spotlights. Volgens de analyse van Crypto King, staat de memecoin op het punt omhoog uit te breken. De breakout analyse voor de komende week komt na sterke bull flag formatie.

PENGU technische analyse 6 oktober – Bron: Tradingview

NASA-erkenning kan institutionele interesse versnellen

Crypto expert JackTheRippler onthulde dat NASA Ripple en XRP erkent in blockchain presentaties. Deze week kunnen we verwachten dat institutionele partijen dit nieuws verwerken in hun analyses. Bovendien geeft overheidsvalidatie vaak het startsein voor conservatievere investeerders.

Deze ontwikkeling komt bovenop groeiende partnerships met financiële instellingen. Daarom anticiperen analisten verhoogde interesse van traditionele finance spelers.

Ripple CTO transitie en community verwachtingen

Brad Garlinghouse’s aankondiging dat CTO David Schwartz terugstapt na 13 jaar creëert vragen over Ripple’s richting. Echter blijft Schwartz actief als bestuurslid en blijft hij bijdragen aan de community. Deze week zullen markets zijn impact op XRP sentiment testen.

David Schwartz plant eigen XRPL node te runnen en nieuwe use cases te onderzoeken buiten Ripple’s focus. Dit kan deze week al eerste updates opleveren over zijn plannen.

Onze XRP koers analyse voor deze week benadrukt dat XRP’s macro patroon klaar is voor explosie. Maandelijkse closing boven $3,02 deze week kan beweging naar jarenlange targets triggeren.

XRP koers analyse 6 oktober – Bron: Tradingview

Week agenda voor crypto traders

De komende dagen bepalen of XRP’s bullish momentum aanhoudt. Let op ETF-nieuws updates, Chinese marktreacties en technische niveaus. Verder kunnen nieuwe cryptomunten profiteren van verhoogd markt sentiment.

Crypto minen op je telefoon

