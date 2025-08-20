Crypto trader verliest alles na $43 miljoen winstreeks – van $125K naar nachtmerrie

Een crypto trader zag zijn droom veranderen in een nachtmerrie: na een indrukwekkende winstreeks waarbij $125.000 uitgroeide tot $43 miljoen, verloor hij bijna alles door een combinatie van leverage en marktdruk. Terwijl whales winst nemen en Ethereum ETFs forse uitstroom tonen, rijst de vraag: wat kunnen traders hiervan leren en wat betekent dit voor de koersverwachting van Ethereum ($ETH)?

Handelaar ziet miljoenen winst verdampen

De slimme handelaar wist zijn initiële investering van $125.000 in slechts vier maanden tijd uit te bouwen tot meer dan $43 miljoen op de piek, voordat de laatste marktdaling zijn longpositie trof.

Ondanks de terugval in de markt sloot de handelaar maandag al zijn posities en vergrendelde daarmee een nettowinst van $6,86 miljoen, goed voor een indrukwekkende 55-x return on investment, zo blijkt uit data van blockchainanalyseplatform Lookonchain.

Na de eerste storting van $125.000 op de gedecentraliseerde exchange Hyperliquid, ‘componeerde de handelaar zijn winst meesterlijk door elke dollar opnieuw in zijn $ETH-long te investeren en zo een gigantische positie van $303 miljoen op te bouwen,’ aldus Lookonchain in een X-post van zondag.

Dat betekent dat zijn uiteindelijke rendement slechts 15% bedraagt van het maximale rendement dat hij had kunnen behalen als hij zijn $ETH-posities op de piek had verkocht. Maar wat kan je hier als trader van leren?

De valkuil van leverage in crypto voor jou als trader

De handelaar boekte een indrukwekkende winst, maar zijn verhaal laat ook zien hoe gevaarlijk overmatig gebruik van leverage kan zijn. Door steeds opnieuw zijn winst in te zetten en de positie verder uit te bouwen, liep hij enorme risico’s: een kleine koersdaling kon al leiden tot forse verliezen.

Uiteindelijk verzilverde hij slechts een fractie van het maximale rendement. De les voor beginnende traders: laat je niet meeslepen door euforie, bescherm je kapitaal en gebruik nooit meer leverage dan je kunt dragen. Goed risicomanagement betekent winst veiligstellen, posities spreiden en accepteren dat je niet altijd de top zult raken.

Whales nemen winst

Op maandag verkocht de wallet “0x806,” een van de 100 grootste Ether-handelaren gevolgd door Nansen, voor ruim $9,7 miljoen aan $ETH, de op één na grootste verkoop van Ethereum in de afgelopen 24 uur, zo blijkt uit Nansen-data.

Een andere top 100 Ether-handelaar, wallet “0x34f,” verkocht voor $1,29 miljoen aan Ether, terwijl meerdere andere whales eveneens miljoenen aan de op één na grootste cryptomunt ter wereld van de hand deden.

“De sterke stijging van Ethereum heeft winstnemingen uitgelokt, wat het directe opwaartse momentum kan beperken en eerder de basis legt voor consolidatie,” aldus Ryan Lee, hoofdanalist bij de Bitget-exchange.

Daarnaast noteerden Ethereum ETFs eveneens flinke verliezen, waarbij de uitstroom verdubbelde van $200 miljoen op maandag naar $422 miljoen.

Koersverwachting Ethereum

De koers van Ethereum bereikte afgelopen donderdag een nieuw jaartop van $4788, maar wist de opwaartse trend niet voort te zetten en daalde in de vijf dagen daarna met bijna 14% tot dinsdag. Op het moment van schrijven (woensdag) noteert $ETH rond de $4132.

Als de dagelijkse weerstand op $4232 standhoudt, kan de daling zich verder uitbreiden richting de volgende belangrijke support op $3946.

Ethereum koers. Bron: TradingView

De RSI op de daily staat op 53, nadat deze vorige week nog in ‘overbought’ territorium stond, en wijst nu omlaag, wat duidt op afnemend bullish momentum. Daarnaast liet de MACD dinsdag een bearish crossover zien, wat de negatieve verwachting verder ondersteunt.

Aan de andere kant: als $ETH erin slaagt om boven de dagelijkse weerstand van $4232 te sluiten, kan de koers opnieuw stijgen richting de volgende weerstand op $4488.