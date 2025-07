Crypto toekomst voorspellingen: 3 ontwikkelingen die de markt zullen veranderen in 2026

De koersstijgingen van de afgelopen weken zijn vooral volatiele omstandigheden, maar in het bredere perspectief zijn er op de achtergrond ook de nodige ontwikkelingen. Om de toekomst op lange termijn te voorspellen, kijken we naar de crypto markt ontwikkelingen voor 2026.

De toekomst van de crypto markt: AI-appliacties

Bovenaan de crypto markt staat nog altijd de ontwikkeling van nieuwe AI crypto projecten. Waar we in de afgelopen AI-boom al enkele projecten op zagen komen, is er nog geen project voorbij gekomen dat echt waarde heeft weten toe te voegen aan de markt met een AI-applicatie.

De verwachtingen voor AI crypto zijn hooggespannen. Dat komt mede doordat er nog altijd enorme investeringen gedaan worden in bekende AI-bedrijven. Zo wordt OpenAI al op een waarde van $300 miljard geschat.

Als een project de juiste combinatie tussen blockchain technologie en AI-applicaties weet te leggen, kan het snel volgen naar dit soort valuaties. De crypto voorspelling op AI gebied richt zich vooral op DeFi-gerelateerde applicaties.

Hierbij kun je denken aan ondersteuning van AI om portfolio’s te managen of algoritmische trading applicaties die het mogelijk maken om sneller te investeren in crypto, zonder dat de trader hier zelf iets voor hoeft te doen.

Institutionele interesse in Bitcoin kan koers stabiel houden

De crypto markt is zo’n 15 jaar oud en in die jaren staat het vooral bekend om de extreem volatiele koersen. Traders zoeken hun geluk in onbekende, nietszeggende meme coins, omdat er daarvan genoeg stijgingen van duizenden procenten noteerden.

Inmiddels is het tijd voor de volwassenwording van de markt. Dat wordt ondersteund door een enorme stijging in institutionele interesse. Grote bedrijven en overheden gebruiken Bitcoin inmiddels steeds vaker als reserve.

Naast deze directe investeringen in cryptomunten als Bitcoin, zijn er ook steeds meer ETF’s. Met deze fondsen wordt het ook mogelijk om te speculeren op de koersen van cryptomunten via traditionele markten.

Beleggers investeren alleen in een beleggingsproduct, maar om dat product een goed onderpand te bieden, kopen de beheerders van deze ETF’s wel op grote schaal de coins zelf in. De koopdruk die deze institutionele interesse met zich brengt, zorgt voor een veel stabielere markt.

Bitcoin toont dit jaar al dat het een grote stap heeft gezet richting deze volwassenwording. De Bitcoin koers kent minder grote dips en stijgingen dan afgelopen jaren. Zo werd de recordhoogte niet één keer verbeterd waarna de koers ver weg viel, inmiddels is er in enkele maanden tijd al meermaals een nieuwe recordhoogte genoteerd.

Stappen overheden in 2026 in?

Er is in 2025 al veel over gesproken; gaan overheden ook beginnen aan een zogeheten ‘crypto reserve’? Bitcoin wordt al jaren geprijsd als het digitale goud, en als overheden instappen, kan het die rol ook echt gaan vervullen.

Hierin werd vooral veel verwacht van de Verenigde Staten na de verkiezing van Donald Trump. Hij sprak al meer dan eens over deze crypto reserves. Het feit dat zelfs de Verenigde Staten niet zomaar aan zo’n crypto reserve kan beginnen, laat zien waar de pijnpunten hierin liggen.

Vooral op het gebied van wetgeving moet er veel veranderen. De eerste stappen hiervoor lijken inmiddels gezet, maar moeten nog goedgekeurd worden. Als dat in 2026 gebeurd, zal de grootste economie ter wereld kunnen beginnen met Bitcoin kopen.

Daarna kan de bal beginnen te rollen waardoor ook andere landen volgen. Hiermee zal Bitcoin een enorme impuls krijgen. Niet alleen wordt er direct meer Bitcoin gekocht wat de koers ten goede komt. De cryptomunt komt ook in een heel nieuw gebied van legitimiteit terecht.

Onvolwassenheid blijft een belangrijk deel van de markt

Toch zal een volwassenwording van de markt de excessen niet meteen weghalen. De crypto voorspelling is dat er nog altijd her en der meme coins oppoppen die hoge rendementen op kunnen leveren. De achterban van de crypto community blijft altijd gericht op deze kansen in de markt, en zal ze ook blijven omarmen.

