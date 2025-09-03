Crypto september effect: historisch zwakke maand of kans voor beleggers?

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 3, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

September staat in de cryptowereld bekend om het ‘red september’: historisch de zwakste maand voor Bitcoin ($BTC). Tegelijkertijd zorgen verwachtingen rond een mogelijke renteverlaging door de Federal Reserve voor optimisme op de markt. De vraag is dan ook: vormt september opnieuw een historisch zwakke maand, of biedt het beleggers juist een kans?

Bitcoin vreest opnieuw voor ‘Red September’

September is aangebroken: het einde van de zomer (niet technisch gezien), terug naar school en, jawel, historisch gezien de slechtste maand voor Bitcoin.

Sommigen wijten de lagere rendementen in de negende maand van het jaar (niet alleen voor $BTC, maar ook voor de S&P 500) aan post-zomerherbalancering. Beleggers, binnen én buiten crypto, keren terug van vakantie, herzien hun portefeuilles en kiezen er soms voor om winst te nemen of verliezen te beperken, wat neerwaartse druk op de prijzen zet.

Daarnaast is ook het marktsentiment flink gedaald, zo blijkt uit de Crypto Fear and Greed Index. Waar deze midden augustus nog op 75 van de 100 stond, is de index inmiddels weggezakt uit neutraal terrein en beland in de ‘fear’-zone, met een score van 42, het laagste niveau sinds half juni.

Die verschuiving komt op een moment dat handelaren zich voorbereiden op wat historisch gezien de meest genadeloze maand voor crypto is: ‘Red September.’ Sinds 2013 daalde de bitcoinprijs in september gemiddeld met 3,77%.

Historische rendementen $BTC. Bron: Coinglass

Daarbovenop zorgt de bredere macro-economische context voor extra onzekerheid. De beleidsvergadering van de Federal Reserve op 16 en 17 september kan een van de meest beladen in jaren worden. De markt prijst momenteel een kans van 92% in op een renteverlaging van 0,25 procentpunt. De cryptomarkt balanceert daarmee tussen seizoensgebonden zwakte en mogelijk monetair beleid dat juist steun kan bieden.

Ondertussen geven de traditionele markten gemengde signalen. De S&P 500-futures wijzen op een positieve opening van de handelsdag op dinsdag, na de volatiliteit van vrijdag, terwijl de inflatie met een kern-CPI van 3,1% nog altijd boven het streefniveau van de Fed ligt.

SEC-goedkeuring kan altcoins vleugels geven

Spot Ether-ETF’s kenden in augustus een topmaand met bijna $4 miljard aan netto-instroom. Voor Bitcoin-producten vloeide daarentegen circa $300 miljoen weg, volgens CoinShares-data.

Ook Solana- en XRP-producten ontvingen vorige maand kapitaalstromen, deels door optimisme rond mogelijke Amerikaanse ETF-lanceringen. Een SEC-goedkeuring van die producten, zou bijdragen aan een mogelijke ‘altcoin autumn’. Zeker als de toezichthouder algemene noteringsstandaarden voor crypto-ETP’s onthult.

Ondertussen stapelen de nieuwe ETF-aanvragen zich op. Grayscale Investments diende vorige week S-1’s in voor fondsen die Cardano en Polkadot zouden bevatten, als vervolg op eerdere 19b-4-aanvragen.

Laten we de koers van Bitcoin beter bekijken om een beter beeld te krijgen over de koersverwachting van crypto.

Bitcoin staat op een kruispunt

Bitcoin houdt zich nog maar net staande, en de grafieken laten zien dat de grens van $100.000 ernstig onder druk staat. De koers is gestaag gedaald sinds een mislukte poging om opnieuw boven de $120.000 uit te breken, waarbij een belangrijk supportniveau op de Exponential Moving Average (EMA) verloren ging.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Technisch gezien blijft Bitcoin onder de 50-daagse EMA, wat erop wijst dat het kortetermijn-bullish momentum is verdwenen. Het gevaar bestaat dat de markt verder wegzakt richting de ‘double digits.’ Het 200-daags EMA, dat momenteel rond $104.000 ligt, vormt de laatste belangrijke verdedigingslinie.

De waarschijnlijke boom in crypto-investeringsproducten zal dus pas echt in oktober (‘uptober’) op stoom komen, wat september een interessante kans kan maken voor beleggers om crypto te kopen tegen lagere prijzen.