Witte Huis crypto rapport verwacht op 30 juli – Bitcoin reserve op komst?

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: Juli 24, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Het Witte Huis presenteert op 30 juli het langverwachte crypto-rapport van de President’s Working Group. Volgens bronnen bevat het mogelijk plannen voor een nationale Bitcoin-reserve. De uitkomst van dit rapport kan grote invloed hebben op de markt.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en schetsen we twee mogelijke scenario’s voor het koersverloop van crypto.

Witte Huis crypto rapport verwacht op 30 juli

De President’s Working Group on Digital Asset Markets zal op 30 juli zijn langverwachte beleidsrapport over crypto publiceren, aldus Bo Hines, uitvoerend directeur van de President’s Council of Advisors for Digital Assets.

Het rapport, dat voortkomt uit het presidentiële decreet van Trump op 23 januari, zal naar verwachting aanbevelingen bevatten op het gebied van regelgeving en wetgeving met betrekking tot stablecoins, de marktstructuur, toezicht en consumentenbescherming.

Eleanor Terrett meldde eerder deze week dat hoewel er nog weinig details bekend zijn, het rapport mogelijk ook voorstellen zal bevatten voor een nationale digitale activareserve en een strategische Bitcoin-reserve.

Hoewel de werkgroep oorspronkelijk was belast met het ontwikkelen van een federaal stablecoinkader, is dat doel inmiddels gerealiseerd met de goedkeuring van de GENIUS Act vorige week.

Terrett gaf ook aan dat het eindrapport mogelijk voorstellen zal bevatten op het gebied van nationale veiligheid, gericht op illegale financiering en het omzeilen van sancties. Daarnaast zouden er aanbevelingen kunnen komen om cryptobedrijven bredere toegang te geven tot het banksysteem van de Federal Reserve. Laten we verschillende scenario’s bekijken om zo een beter beeld te krijgen over wat crypto gaat doen.

Wat gaat crypto doen?

Om een goed beeld te vormen van de verwachtingen is het het beste om de koersverwachting van Bitcoin ($BTC) beter te bekijken.

Scenario 1: Positief crypto-rapport versnelt Bitcoin naar $150.000

In dit scenario wordt het langverwachte crypto-rapport van de President’s Working Group op 30 juli positief ontvangen. Hierbij lijkt Bitcoin zich vast te houden aan zijn stijgende structuur, waarbij de koers herhaaldelijk support vindt op de 26 en 50 Exponential Moving Averages (EMA’s).

Psychologisch gezien is $150.000 het volgende grote doel. Zodra de volatiliteit terugkeert, kan Bitcoin zich snel omhoog bewegen, zeker omdat er tussen $120.000 en $135.000 nauwelijks serieuze weerstand ligt.

Kortom, het bullish scenario wordt niet alleen ondersteund door de huidige grafiekstructuur, maar wordt er juist door versterkt.

Scenario 2: Teleurstellend crypto-rapport remt Bitcoin richting $107.000

In dit scenario valt het rapport van de President’s Working Group tegen. De markt reageert terughoudend. Het uitblijven van positieve impulsen zorgt voor twijfel bij investeerders en kan leiden tot een afname van instroom vanuit instellingen. Hoewel Bitcoin technisch gezien nog boven de belangrijke 26- en 50-daagse EMA’s noteert, verliest het momentum.

De RSI zakt mogelijk onder de 60, wat wijst op afnemende koopdruk. De koers consolideert verder rond $120.000, maar zonder duidelijke richting of kracht om door te breken richting $135.000 of hoger. In het slechtste geval breekt de huidige stijgende structuur en volgt een correctie richting eerdere support rond $107.000.

Kortom, het nieuws rapport zal wel degelijk invloed hebben op de koersverwachting van crypto. Stel dat er bijvoorbeeld een Bitcoin-reserve wordt aangekondigd, wat zeker niet ondenkbaar is, dan zou dat zeer bullish zijn voor de markt. Tegelijkertijd bestaat ook de kans op strengere regelgeving, wat juist een bearish trend in gang kan zetten.