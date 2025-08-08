Crypto markt test $4 biljoen grens na Trump nieuws – start van altseason?

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 8, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

De cryptomarkt surft op een golf van bullish momentum en nadert stap voor stap een nieuwe all-time high.

Het beleggerssentiment kreeg deze week opnieuw een flinke boost nadat de Amerikaanse president Donald Trump een decreet ondertekende dat het mogelijk maakt om cryptocurrencies op te nemen in 401(k)-pensioenplannen, een stap die het optimisme in de sector verder aanwakkert.

Ondertussen blijft de Bitcoin-dominantie dalen, waardoor altcoins steeds meer de kans krijgen om de aandacht te trekken. Hieruit rijst de vraag: is dit de start van altseason?

Cryptomarkt test $4 biljoen grens

De totale cryptomarktwaarde ($TOTALCAP) maakte gisteren een scherpe rally en lijkt die winst vandaag verder uit te breiden.

Als dit momentum de rest van de week aanhoudt, zou de $TOTALCAP op de weekly een bullish engulfing candlestick kunnen vormen, vaak hét definitieve signaal dat een trendomkering in gang is gezet.

De opleving vond plaats precies rond het horizontale niveau van $3,65 biljoen, de vorige all-time high van de markt. Zo’n retest fungeert vaak als springplank voor hogere koersen. Als de geschiedenis zich herhaalt, ligt het volgende koersdoel rond $4,5 biljoen, waar het de weerstandslijn van een stijgend parallel kanaal zal raken.

$TOTALCAP koers. Bron: TradingView

Op de weekly staan de signalen duidelijk aan de kant van de bulls. Zowel de Relative Strength Index (RSI) als de Moving Average Convergence/Divergence (MACD) stijgen, met de RSI boven de 50 en de MACD in positief terrein, beide klassieke tekenen van opwaarts momentum.

Ook de kortetermijngrafieken vertellen hetzelfde verhaal. $TOTALCAP lijkt te zijn begonnen aan de vijfde en laatste golf van de rally die op 22 juni begon (groen icoon).

Als de markt door de huidige weerstand weet te breken, kan een verlenging van deze vijfde golf de $TOTALCAP richting $4,55 biljoen stuwen, wat overeenkomt met het langetermijndoel.

Start van altcoin season?

De Bitcoin-dominantie ($BTC.D) is sinds 25 juni aan het dalen, toen het zijn cycluspiek bereikte op 66,03%. Na een korte opleving tussen 22 juli en 2 augustus zette $BTC.D de neerwaartse trend voort en nadert nu snel de bodem van 21 juli.

Bitcoin-dominantie. Bron: TradingView

De wave count wijst erop dat $BTC.D zich in de vijfde en laatste golf van de daling bevindt. Het eerste doel ligt op 59,15%, gebaseerd op het 1,61 externe Fibonacci-retracementsupportniveau. Bij een verlenging van de vijfde golf kan de dominantie zelfs dalen tot 57%.

Daarnaast blijft Ethereum aan kracht winnen, met een marktdominantie die opliep tot 11,9%, en liet in het derde kwartaal een prestatie zien die Bitcoin ruim overtrof.

Dit sluit aan bij de visie van Sensei-analisten, die stellen dat de bullcyclus zich nu in Fase 2 bevindt, een fase waarin Ethereum de leiding neemt en het beleggerssentiment langzaam verschuift richting large-cap assets en veelbelovende altcoins.

Bovendien is de Altcoin Season Index, die momenteel op 37/100 staat, verder gestegen ten opzichte van 26 vorige maand.

Hoewel de index nog onder de ‘altseason’-drempel van 75+ blijft, laat deze trend duidelijk positief momentum en toenemende interesse van beleggers in altcoins zien. Dit sluit aan bij de grafiek van de marktkapitalisatie van altcoins, die onlangs een golden cross heeft bevestigd, een krachtig technisch signaal dat vaak voorafgaat aan een bullish rally.

Kortom, met de totale cryptomarktwaarde die richting de $4 biljoen stijgt, een daling in de Bitcoin-dominantie en the Altcoin Season Index die steeds gunstiger wordt, lijkt een altseason om de hoek.