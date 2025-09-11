Crypto markt verwachting: XRP $200M groei, Dogecoin ETF, ETH koers bepaalt altseason

De crypto markt toont sterke signalen van een nakende altseason met XRP’s RLUSD stablecoin die een spectaculaire groei van $200 miljoen doormaakte. Tegelijkertijd bereidt Dogecoin zich voor op de ETF launch deze week, terwijl Ethereum analisten een pump naar $5000 voorspellen deze maand.

XRP stablecoin RLUSD bereikt mijlpaal van $800 miljoen

Ripple’s RLUSD stablecoin heeft een opmerkelijke prestatie geleverd door zijn marktkapitalisatie naar bijna $800 miljoen te brengen. Crypto expert Baron Dominus deelde het nieuws dat RLUSD door onafhankelijk rating bureau Bluechip een A-rating heeft ontvangen als nummer 1 stablecoin. Deze ontwikkeling ondersteunt zijn bullish XRP koers voorspelling van $100.

JUST IN: $XRP stablecoin $RLUSD ranks #1 stablecoin with an A rating by Bluechip, an independent stablecoin rating agency.$XRP $100 is programmed pic.twitter.com/2IqTRnbUwX — 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 ⚡ XRP Syndicate (@BaronDominus) September 10, 2025

Coin Bureau rapporteerde dat de stablecoin een indrukwekkende groei van 18% in de afgelopen 30 dagen heeft laten zien. Deze snelle adoptie positioneert XRP als een serieuze concurrent in de stablecoin markt, wat direct invloed heeft op de XRP koers verwachting 2025.

🚨RIPPLE’S RLUSD IS NOW OVER 700M!



RLUSD’s market cap now nears $800M, per on-chain RWA tracker — it grew 18% in the last 30 days.



Will $XRP compete in the stablecoin rail race? ⛓️ pic.twitter.com/BL8EcoAsMj — Coin Bureau (@coinbureau) September 4, 2025

Dogecoin ETF launch morgen met bullish technische patronen

Crypto analist Doge Lord heeft een sterke technische analyse gedeeld voor Dogecoin met de aankomende ETF launch. Hij identificeert een double bottom patroon onder de key zone gecombineerd met een bull pennant onder de neckline. Deze technische formatie suggereert dat DOGE klaar is voor een sprong naar $0,50, wat de Dogecoin koers aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

With the #Dogecoin ETF launching tomorrow#DOGE is ready to jump to 0.5$😳



Double Bottom below the Key Zone + Bull Pennant below the neckline💁‍♂️



Breakout is imminent🚀$DOGE pic.twitter.com/X3paxL6XOY — Doge Lord (@DogeLord) September 10, 2025

De timing van deze technische breakout samen met de ETF launch creëert een perfecte storm voor Dogecoin koers beweging. Investeerders houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten aangezien ETF goedkeuringen historisch gezien sterke prijsstijgingen hebben veroorzaakt. De dogecoin koers verwachting 2025 blijft enorm bullish gezien het niet te stoppen sentiment omtrent meme coins.

Ethereum koers analyse wijst op $5000 target in september

Crypto expert Jigen heeft een gedetailleerde Ethereum koers analyse gedeeld die een optimistisch scenario schetst. Volgens zijn technische analyse bevindt de ETH koers zich in een descending channel bij $4300, wat meer een correctie dan een volledige dip representeert.

$ETH Technical Analysis | 4H



Some might think $ETH is going all the way down.



That descending channel at $4.3K is more of a correction than a full dip.



Look closer… there's a fat orderblock at $4.1K–$4.2K.



That’s probably where weak hands will drop and smart money quietly… pic.twitter.com/eAXfm9Zb3d — Jigen (@0xJigen) September 10, 2025

Jigen identificeert een cruciaal order block tussen $4100-$4200 waar smart money waarschijnlijk zal accumuleren terwijl weak hands verkopen. Hij voorspelt dat wanneer de markt capitulatieert en traders “$3K coming” roepen, de Ethereum koers zal flippen naar een breakout richting zijn $5000 target. De Ethereum koers verwachting voor 2025 blijft hierdoor in tact.

Bull run signalen versterken altseason verwachtingen

De combinatie van deze ontwikkelingen wijst op een sterke opbouw naar een nieuwe bull run fase. XRP’s stablecoin succes toont institutionele interesse, Dogecoin’s ETF launch brengt mainstream adoptie, en Ethereum’s technische setup suggereert een uitbraak uit de huidige consolidatie.

Deze altcoins positioneren zich strategisch voor de volgende marktfase, waarbij elke token unieke katalysatoren heeft die groei kunnen stimuleren.

