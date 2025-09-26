Crypto markt bloedbad: liquidaties van 1,1 miljard vernietigen bull run hoop

Laatst bijgewerkt: September 26, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Crypto markt bloedbad: ruim $1,1 miljard aan liquidaties zette de rally op losse schroeven. Binnen één dag verdampte meer dan 4% van de totale marktwaarde, terwijl Bitcoin ($BTC) een ‘death cross’ vormde en altcoins als Ethereum ($ETH), Solana ($SOL) en Dogecoin ($DOGE) nog harder wegzakten. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we hoe de koersverwachting van crypto eruitziet.

$1,13 miljard aan liquidaties in één dag

De totale cryptomarkt daalde donderdag met meer dan 4,2% en schommelde rond de $3,8 biljoen tijdens de middagsessie in Noord-Amerika. De Bitcoin koers zakte in de afgelopen 24 uur met meer dan 3% naar een laagtepunt van ongeveer $108.787, voordat deze weer opveerde naar rond de $109.693 op het moment van schrijven.

Ethereum, Solana en Dogecoin leidden de bredere altcoinmarkt met een daling van meer dan 6%. Hierdoor zette de cryptomarkt met hefboomwerking de zware liquidatie van long traders, die eerder deze week al werd ingezet, verder door met vandaag in totaal $1,13 miljard aan rektposities.

$TOTAL koers. Bron: TradingView

Als $TOTAL er niet in slaagt de support op $3,67 biljoen te behouden, is een daling richting $3,58 biljoen mogelijk, wat de markt blootstelt aan scherpere verliezen. Een herstel boven $3,73 biljoen daarentegen zou het momentum positief keren, waardoor $TOTAL kan oplopen naar $3,81 biljoen en mogelijk een sterker fundament kan leggen voor hernieuwde groei.

Waarom crasht de cryptomarkt?

De cryptomarkt heeft een reeks afkoelrondes doorgemaakt sinds de Federal Reserve op 17 september haar eerste renteverlaging van 25 basispunten doorvoerde. Handelaren hadden deze verlaging grotendeels verwacht en plaatsten massaal kooporders, waarna ze winst namen in een klassiek ‘sell-the-news’ scenario.

Daarnaast is er sinds maandag meer dan $2,8 miljard geliquideerd op de cryptomarkt met hefboom, voornamelijk afkomstig van long traders. Hierdoor kreeg de bredere markt te maken met een long squeeze, aangezien steeds meer handelaren bearish zijn gaan handelen.

Beleidsontwikkelingen voegden een extra laag volatiliteit toe. Zo kondigde de CFTC op 24 september aan stablecoins als onderpand voor derivatenmarkten te willen onderzoeken, een stap die op lange termijn positief werd ontvangen. Het optimisme werd echter getemperd door de beslissing van de SEC om de uitspraak over de voorgestelde Ethereum-ETF’s van Grayscale uit te stellen tot 20 oktober.

Tegelijkertijd zorgde de belofte van Tether om te voldoen aan de GENIUS Act, een Amerikaanse wet voor toezicht op stablecoins, voor debat over strengere regelgeving rond USDT. Deze signalen samen laten beleggers zich afvragen of adoptievoordelen of juist strengere compliance-eisen de overhand zullen krijgen op de korte termijn.

Als we willen inschatten welke richting de cryptomarkt opgaat, is het verstandig om vooral de koersverwachting van Bitcoin beter te bekijken:

Bitcoin vormt ‘death cross’

Bitcoin handelt momenteel duidelijk onder belangrijke Moving Averages (MA’s) op de 4-uursgrafiek, waar een ‘death cross’ patroon is bevestigd. De 50-periode EMA is donderdag onder de 100-periode EMA gezakt en lijkt de daling onder de 200-periode EMA in de komende sessies voort te zetten, wat het heersende risk-off sentiment versterkt.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Een stijgende wigformatie op dezelfde 4-uursgrafiek wijst erop dat Bitcoin de daling kan doorzetten tot onder het niveau van $110.000, voordat er opnieuw bullish momentum ontstaat. Dit zou neerkomen op een daling van 5% onder het wigpatroon, zoals zichtbaar is in de onderstaande grafiek.

Toch doen handelaren er goed aan hun bearish verwachtingen te nuanceren, aangezien de Relative Strength Index (RSI) op de 4-uursgrafiek met een stand van 37 tekenen van stabilisatie laat zien. Dit kan gevolgd worden door een herstel richting de middellijn. Hogere RSI-waarden wijzen op opbouwend bullish momentum, wat een mogelijk herstel ondersteunt.