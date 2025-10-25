Crypto expert: XRP koers naar $1000 mogelijk – wanneer gaat Ripple stijgen?

Auteur Sander Overmars Auteur Sander Overmars Over de schrijver Sander Overmars is bij Cryptonews de man achter al het nieuws over nieuwe ontwikkelingen in de blockchain en Web3-sector. Met de overtuiging dat de toekomst van het internet rondom deze twee... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 25, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ripple Labs staat bekend om de vele partnerschappen die het sluit. Een samenwerking met Gtreasury zorgt er volgens een Ripple expert voor dat de koers mogelijk naar $1000 kan stijgen. Wat gaat Ripple doen?

Gtreasury samenwerking belangrijk Ripple nieuws

Op 16 oktober maakte Brad Garlinghouse, bestuurder bij tokenuitgever Ripple Labs, bekend dat zijn bedrijf de markt van corporate Treasury payments zal gaan betreden. Dit doet het bedrijf door met een investering van $1 miljard Gtreasury over te nemen.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

Dit is belangrijk Ripple nieuws, want het gaat hier om een markt die meer dan $120 biljoen omzet. Bekende betaalsystemen als het SWIFT netwerk (waarmee Ripple ook samenwerkt) zijn hierbij betrokken.

Garlinghouse geeft in zijn persbericht aan dat betalingen de belangrijkste use case voor crypto en blockchain technologie zijn, en dat zijn blockchain kan helpen om internationale betalingen eenvoudiger en efficiënter te maken.

Wat gaat Ripple koers doen?

Veel traders vragen zich af wat Ripple gaat doen met het oog op deze samenwerking/overname. Veel traders denken dat de Ripple koers enorm in waarde zal gaan stijgen, omdat Gtreasury een enorm belangrijke speler op de internationale betalingsmarkt is.

Crypto expert Eri benadrukt naast voordelen als cash forecasting en liquidity management vooral ook het feit dat Fortune 500 cliënten als Hitachi, Prudential en American Airlines mag gaan bedienen.

What did @Ripple get with #GTreasury

Complete Treasury Management.

1. Cash forecasting

2. Liquidity Management

3. Risk management

4. Compliance

5. Payments

PLUS a ton of Fortune 500 clients such as Hitachi, Prudential, and American Airlines.🫠 pic.twitter.com/AFDYqHCk6X — 🌸Crypto Eri ~ Carpe Diem (@sentosumosaba) October 17, 2025

Ook is de Ripple koers dankzij de verwerving van GTreasury nu verbonden met meer dan 13.000 banken wereldwijd.

De XRP verwachting is door sommige experts ernstig naar boven bijgesteld. Zo denkt onder meer de bekende expert XRP Dragon dat onder invloed van deze ontwikkelingen de XRP koers op de lange termijn $100 kan halen.

Aangezien de XRP koers momenteel op $2,50 staat, zou dit betekenen dat de grote cryptomunt met x40 in waarde kan stijgen. Anderen zijn nog enthousiaster, en denken dat de Ripple koers zelfs $1000 kan halen wanneer Ripple de rol van Swift als internationale standaard voor het betaalverkeer overneemt.

Traders temperen XRP verwachting

Alle extreem bullish Ripple koersverwachtingen ten spijt zijn er ook veel traders die proberen al te grote jubelverhalen onderuit te halen. Onder meer crypto expert ED gelooft niet in een $100 XRP koers.

Why people still believe that $XRP will 100x?



I just saw someone said $XRP to above $100 🫣



The supply is 100B so even if it reach the current MC of $BTC which is $2.1 Trillion it will only get to $21 per XRP.



This is a long shot unless they burn their massive supply.



You… pic.twitter.com/7cVUwHS8lb — ED (@EDJ_Crypto) October 23, 2025

Zelfs wanneer XRP de huidige marktkapitalisatie van Bitcoin haalt, staat de Ripple koers slechts op $21, zo betoogt de kenner. Alleen wanneer er massaal XRP tokens geburned worden kan de Ripple koers volgens hem $100 of meer halen.

Nu inspelen op XRP verwachting?

Het lijkt inderdaad een feit te zijn dat de grote marktkapitalisatie van Ripple (momenteel $150 miljard) in combinatie met de grote tokenvoorraad een $100 XRP koers enigszins onrealistisch maakt.

Doorgaans zijn x40 groeifactoren (of meer) alleen voorbehouden aan kleine cryptomunten met potentie. Deze hebben immers een kleinere marktkapitalisatie en brengen vaak nieuwe perspectieven en groeimogelijkheden met zich mee. Een voorbeeld van zo’n token is PepeNode ($PEPENODE).

PepeNode is een bijzondere cryptomunt, omdat het een meme coin is die met een eigen mining game komt. In het spel speel je een crypto miner die in een serverruimte nodes aan elkaar moet koppelen; hoe beter je speelt, hoe hoger het rendement. Rendementen die jouw digitale miner genereert, krijg je echt uitbetaald.

Crypto gaming is een van de grootste groeimarkten binnen de blockchain industrie, en PepeNode lijkt een van de voorlopers op dit gebied te kunnen worden. Wie tijdens de presale investeert, kan direct beginnen met spelen en ontvangt bovendien 669% staking APY.

Daarmee lijkt het verstandiger om de Ripple koers voorlopig links te laten liggen en volop in PepeNode te stappen.