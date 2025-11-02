XRP Rally Naar $100 Mogelijk - Wanneer Stijgt De Ripple Koers?

Crypto expert: enorme XRP koers rally naar $100 mogelijk – wanneer stijgt Ripple?

De XRP koers naar $100? Het lijkt alleen mogelijk tijdens een ongekende crypto rally. Toch kan het, zo stelt althans een crypto expert. Waarop is deze bullish XRP verwachting gebaseerd?

XRP koers in het nauw

Zoals bij veel andere tokens hadden ook XRP investeerders vertrouwen in de oktobermaand. Doorgaans is ‘uptober’ immers goed voor een flinke crypto rally. De crash van 10 oktober, veroorzaakt door Trumps handelsoorlog tegen China, zorgde er echter voor dat ook de XRP koers flink inleverde.

Daarvan is de token helaas nog niet in staat geweest om te herstellen. Waar veel andere cryptomunten (waaronder Bitcoin) eerdere supports terugwinnen, daar blijft de XRP koers rond de -15% staan.

Deze week leek in het teken te staan van herstel voor de Ripple koers: langzaam maar zeker wist de token $2,50 en zelfs $2,65 terug te veroveren.

Helaas bleef het Ripple nieuws niet alleen maar bullish gedurende de week: de koers daalde bij de eerste bearish sentimenten vrijwel direct tot onder de $2,45, waarmee momenteel nog maar 2% van de eerdere groei vastgehouden is.

XRP verwachting naar $100?

Opvallend is dat ondanks de matige prestaties van de Ripple koers veel traders (en crypto experts) bullish blijven op de token. Zo stelt de anonieme expert 24HRSCRYPTO dat nog voor 2030 de token een ongekende crypto rally naar $100 zal meemaken.

Met het oog op de huidige koers (rond de $2,40) zou dit een opzienbarende groei zijn. Traders stellen dan ook de nodige vragen: waarom stijgt Ripple zo hard volgens 24HRSCRYPTO, en waarop baseert hij deze XRP koersverwachting?

Het antwoord: “Ik ben gewoon iemand die echt is gaan zitten en dezelfde documenten heeft gelezen als de Wereldbank, het IMF en elke grote financiële instantie, soms op exact hetzelfde moment dat zij ze bestudeerden”. “Ik was aan het leren hoe dit hele systeem werd opgebouwd… en XRP stond daar altijd, precies in het midden van alles”. “Ik ben iemand die zag wat zij zagen en de verbanden legde vóórdat zij ook maar een woord zeiden.”

Gekeken naar de uitleg van 24HRSCRYPTO kunnen twee mogelijke conclusies worden getrokken: of de beste man is geniaal, maar kan niet zo goed uit zijn woorden komen, of de opgevoerde crypto expert zit midden in een forse psychose.

Ook Ripple nieuws wijst richting uitbraak

Desondanks is er ook gewoon bullish Ripple nieuws dat 24HRSCRYPTO kan gebruiken om te verklaren waarom Ripple stijgt in zijn visie.

Zo zijn er onder meer XRP ETFs, die binnenkort op de Amerikaanse beurzen gelanceerd zullen worden. Het wachten is nu nog op de definitieve goedkeuring van de SEC, iets wat pas na het einde van de overheid shutdown mogelijk is. De algehele XRP koersverwachting is dat met de lancering van deze beursproducten institutionele miljarden richting de Ripple koers vloeien.

Daarnaast maakte Ripple Labs bekend prime broker Hidden Road te hebben overgenomen, en heeft het de branding van het bedrijf omgevormd tot ‘Ripple Prime’. Dit Ripple nieuws werd groots gevierd door de community, aangezien Ripple nu on-chain broker services aan haar institutionele partners kan aanbieden. Dit zorgt voor een groter gebruik van de eigen chain en dus ook voor een stijgende XRP koers.

Volgens Ripple Labs zelf horen dergelijke acties bij de strategie die het bedrijf heeft om stapje voor stapje met XRP de rol van traditionele digitale transactieplatformen (zoals SWIFT) over te nemen. Het idee is institutionele partners te laten wennen aan de voordelen van blockchain technologie en hen op deze manier ‘binnenhengelen’.

Mocht de tokenuitgever hier werkelijk in slagen, dan zou de XRP koers op de lange termijn inderdaad naar $1000 kunnen stijgen; een groei van zo’n 4000% ten opzichte van de huidige waarde. Het lijkt echter stuk dat dit gebeurt voor 2030 al een feit gaat zijn.

Is XRP koers beste token bij crypto rally?

Voor de Ripple koers zou een stijging van 4000% opzienbarend zijn, wat voor veel experts een reden is om een slag om de arm te houden. Doorgaans zijn dit soort groeifactoren immers alleen voorbehouden aan kleinere cryptomunten met potentie. Waarom stijgt Ripple niet zo hard als deze tokens?

Dit heeft vaak te maken met meerdere factoren. Zo heeft Ripple momenteel een marktkapitalisatie van ongeveer $145 miljard. Om van de huidige XRP koers naar $5 te gaan is nog eens $145 miljard nodig. Een token zoals de kleine meme coin Maxi Doge, die met een cap van $15,7 miljoen gelanceerd zal worden, heeft voor een verdubbeling slechts $15,7 miljoen nodig – een bedrag dat veel gemakkelijker bij elkaar wordt gevonden.

Maxi Doge heeft meer voordelen ten opzichte van de XRP koers. Zo is Maxi Doge een meme coin in de puurste vorm: dat betekent dat groei gebaseerd is op FOMO en community, niet op utility. Hierdoor wordt veel volatiliteit en explosiviteit verwacht.

Maxi Doge bevindt zich nu nog in de crypto presale, waar het probeert genoeg vroege investeerders te trekken voor een listing op grote exchanges: mocht dit lukken dan zou $MAXI weleens dé sensatie van dit najaar kunnen worden, en heeft de XRP koers zelfs bij een stijging naar $100 het nakijken.