Crypto crash officieel de grootste Dump ooit – wat gaat de komende week brengen?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Afgelopen vrijdag zagen we grootste crypto liquidation event tot nu toe, wat traders in totaal zo’n $19,16 miljard aan liquidaties heeft gekost. Deze maandag laat de markt tekenen van herstel zien, maar onzekerheid onder investeerders blijft nog steeds hoog. Wat zat er achter deze crypto crash en wat verwachten experts voor de rest van dit jaar?

In het crypto nieuws van vandaag kijken we terug op de crash van vrijdag. Volgens analisten was deze crash 20 keer zo groot als de covid crash. Ook kijken we wat we nu kunnen verwachten van de Bitcoin koers en van altcoins. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto flash crash is grootste liquidation event ooit

De crypto crash begon afgelopen vrijdag, vlak voordat de klok op 12 uur middennacht stond. President Trump kondigde in de avond aan dat hij China een extra handelstarief van 100% wil opleggen, uiterlijk 1 november.

De crypto koersen gingen langzamerhand omlaag, maar stortten vlak vóór de nacht van zaterdag in. Bitcoin zakte van $120k richting $100k, terwijl sommige altcoins wel 90% of meer van hun waarde verloren. In totaal is er zo’n $19,16 miljard geliquideerd tijdens deze flash crash.

De recente crypto crash overtreft bij verre de covid crash met $1,2 miljard aan liquidaties en de FTX crash met $1,6 miljard liquidaties. Ook speculeert de markt over een gemanipuleerde dump.

Covid crash: $1.2 Billion in liquidations



FTX crash: $1.6 Billion in liquidations



Today: $19.16 Billion in liquidations



This is Biggest liquidation event in history of crypto and almost 20x bigger than the Covid crash of March 2020. pic.twitter.com/avCSRK3l53 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 11, 2025

Crypto analisten zien echter een bijzondere vergelijking met de covid crash. Toen de pandemie werd aangekondigd in 2020, volgde er een grote crash. Maar enkele maanden later begon de grootste bull run tot nu toe. Analisten hopen dat de recente crash een vergelijkbaar vervolg heeft.

Ondanks de plotselinge liquidaties, heeft crypto dit jaar veel bullish momentum opgebouwd. Met nieuwe cryptowetten, betere regulatie en hogere adoptie, met name onder instituties. Binnenkort verwacht de markt lanceringen van meerdere altcoin ETF’s.

Crypto looks very oversold across the board.



Is it over? Could be.



You wished you bought the Covid crash didn't you?



In the future you will say I wish I bought the Friday 10/10 2025 "Tariffs" crash.#Bitcoin didn't break any structure yet.



Spot and Chill. Said it before… pic.twitter.com/FQgsNyJuLK — Crypto Seth (@seth_fin) October 11, 2025

Volgens Crypto Seth is de markt gigantisch oversold, vooral omdat de Bitcoin koers zijn uptrend zelfs na de crash niet heeft gebroken. De analist ziet de covid crash als een geweldig moment om te kopen en denkt dat in de toekomst zal blijken dat afgelopen vrijdag vergelijkbaar was.

Crypto koers verwachting

De Bitcoin koers probeert na de crash opnieuw boven zijn 30-daagse moving average te herstellen. Inmiddels is BTC met 2,4% gestegen in de afgelopen 24 uur. Daarmee ligt de grootste crypto alweer boven zijn dieptepunt van september, ondanks de grote crash.

Het niveau bij $116k kan op korte termijn nog voor weerstand zorgen. Maar afhankelijk van hoe het sentiment van investeerders zich ontwikkelt, kan BTC deze week opnieuw richting $120k klimmen. Het psychologische niveau van $110k dient deze maand als sterke ondersteuning, zo sloot de Bitcoin koers afgelopen weekend boven dit niveau zijn candlestick.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin ligt nog op het bearish niveau van 46. Toch laat het herstel vanuit 39 zien dat het vertrouwen in de cryptomunt snel aan het herstellen is. Het is belangrijk om de RSI in de gaten te houden, vanaf de 50 geeft deze namelijk aan dat Bitcoin weer bullish momentum opbouwt. Dat maakt een breuk boven $115k en $120k makkelijker op korte termijn.

De crypto crash van afgelopen vrijdag kwam als grote schok en heeft veel traders uit de markt gegooid. Maar degenen die crypto kochten tijdens de dip of hun spot posities hebben vastgehouden, plukken later mogelijk de vruchten. Analisten verwachten een grote bull run na de recente dump, die sterk op marktmanipulatie leek.

Bitcoin is daarom mogelijk nog steeds op weg richting een koers van $150-200k aan het eind van dit jaar. Een aantal van de top altcoins, zoals BNB, zetten vandaag ondanks de crash, opnieuw een all-time high neer.