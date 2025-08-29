Crypto bull run voorbij? Crypto analist onthult waarom de top nog niet bereikt is

Crypto bull run voorbij? Volgens analist Miles Deutscher nog lang niet. Terwijl Bitcoin ($BTC) zwakte toont en sommigen vrezen dat de top al is bereikt, benadrukt hij dat de cyclus intact blijft. Met steun van macro-economische signalen en de sterke structuur van Ethereum ($ETH) ziet hij juist ruimte voor verdere stijgingen. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Crypto analist onthult waarom de top nog niet bereikt is

Analist Miles Deutscher opent met een tegengeluid tegen het groeiende narratief dat Bitcoin mogelijk een top heeft neergezet. Hij erkent dat de prijsactie er zwak uitziet, maar stelt dat de cyclus nog niet voorbij is. Volgens hem is er nog geen sprake van het duidelijke signaal dat een echte top zou bevestigen.

Op de kortere termijn wijst hij erop dat $BTC onder de onderkant van een kanaal is gezakt, maar probeert terug te keren naar de middenrange. Daarbij benadrukt hij een bearish retest op de ‘H4 money noodle’. Het gebied rond $111.500 ziet hij als de scheidslijn, waarbij een doorbraak en behoud boven circa $114.000 nodig is om de structuur te herstellen.

Bitcoin bull run analyse. Bron: Miles Deutscher

De ‘money noodle’ is een aangepaste moving-average trendindicator die support, weerstand en trendrichting in de koersbeweging zichtbaar maakt.

Waar Bitcoin er wat toppig uitziet, laat Ethereum volgens Deutscher een heel ander beeld zien. $ETH vertoont een klassieke compressie onder belangrijke weerstand rond de vorige all-time high, terwijl het boven de ‘money noodle’ blijft bewegen. Dit patroon ziet hij als een opzet voor een nieuwe expansieve stijging, mits de dagelijkse trendbasis wordt behouden.

Een belangrijk onderdeel van zijn analyse is de afstemming van de cyclus met bredere risico-indicatoren. Hij verwijst naar meerdere risk-on-ratio’s die eerder een bodem dan een top lijken te vormen, zoals Amerikaanse microcaps versus small caps, emerging markets versus de FTSE 100 en groeiaandelen in de stijl van ARK versus goud. Dit wijst erop dat de economische cyclus nog steeds vooruitgaat in plaats van af te zwakken.

In die context zou het ongebruikelijk zijn als de crypto bull run nu al zijn piek bereikt, tenzij het zich bewust loskoppelt van aandelen. Daarbij wijst hij op een beleidsomgeving die volgens hem ondersteunend is, met politieke retoriek die gunstig is voor crypto-activa en de kans op renteverlagingen later dit jaar. Kortom, de markt lijkt nog niet zijn top te hebben bereikt.

Bitcoin en Ethereum vinden support

Deze visie sluit ook aan bij de recente prijsactie van Bitcoin en Ethereum. Zo kreeg de Bitcoin koers zaterdag nog een afwijzing vanaf een eerder doorbroken trendlijn en daalde met meer dan 5% tot maandag, waarbij het slot onder het 100-daags Exponential Moving Average (EMA) op $110.883 uitkwam. Dinsdag volgde echter een licht herstel en vond $BTC support rond dit niveau, dat de daaropvolgende twee dagen standhield. Op het moment van schrijven op vrijdag noteert de koers rond $111.400.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Als de 100-daagse EMA op $110.883 steun blijft bieden, kan $BTC het herstel doortrekken richting de volgende dagelijkse weerstand op $116.000.

Daarnaast bereikte Ethereum zondag een nieuwe all-time high van $4956 maar wist de opwaartse kracht niet vast te houden en daalde de volgende dag met 8,45%. Op dinsdag volgde echter een herstel van 5%, waarbij de koers sloot boven de dagelijkse weerstand op $4488 en daar support vond. Op vrijdag houdt $ETH nog steeds stand rond dit niveau.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Als $ETH het herstel voortzet, kan de koers opnieuw richting de recordhoogte van $4.956 bewegen.