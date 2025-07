Coinbase zet $PENGU in de spotlight: memecoin stijgt 30% in één dag

Auteur Jecky Teng Auteur Jecky Teng Over de schrijver Actief in crypto sinds 2021, met focus op NFT’s, altcoin trends en marktinzichten. Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 14, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De koers van memecoin $PENGU schoot in één dag met meer dan 30% omhoog nadat Coinbase onverwacht zijn profielfoto veranderde naar een mollige pinguïn. De actie zorgde voor een golf aan reacties binnen de cryptogemeenschap. Influencers, traders en meme-liefhebbers volgden massaal, waardoor Pudgy Penguin-avatars het beeld op Crypto Twitter volledig overnamen.

De directe winnaar van deze virale golf? $PENGU – een memecoin geïnspireerd op het populaire NFT-ecosysteem Pudgy Penguins. Het project profiteerde maximaal van het sociale momentum en trok in korte tijd duizenden nieuwe ogen naar zich toe. De combinatie van herkenbaarheid, humor en zichtbaarheid bleek opnieuw een krachtige mix.

NEW: COINBASE IS REPPING A PUDGY PENGUIN PFP ON X pic.twitter.com/31y6oBB7Lv — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) July 11, 2025

$PENGU schiet omhoog na online hype

Binnen 24 uur steeg de koers van $PENGU met meer dan 30 procent. De plotselinge aandacht trok duizenden nieuwe ogen naar de coin, waardoor het volume flink toenam. Deze stijging kwam niet voort uit fundamenteel nieuws of technische updates, maar puur door sociale dynamiek. Het laat zien hoe krachtig online gedrag nog steeds is in het sturen van marktsentiment.

$PENGU IS EXPLODING.



After @coinbase changed its profile picture to a Pudgy Penguin, more people on CT started doing the same.



It’s now everywhere, and the price jumped over 30% just today. pic.twitter.com/QgB7900EQ9 — Satoshi Club (@esatoshiclub) July 13, 2025

Memecoins floreren op momenten dat de gemeenschap zich ergens in herkent. Pudgy Penguins zijn al jaren populair binnen de NFT-scene, en nu krijgt hun invloed ook grip op de memecoin-markt. Traders die de beweging vroeg zagen aankomen, boekten stevige winsten, terwijl laatkomers zich haastten om in te stappen. Ook op Telegram en Discord nam het gesprek over $PENGU snel toe, wat zorgde voor nog meer momentum.

Meme-cultuur blijft markten verrassen

Dit is niet de eerste keer dat een spontane actie leidt tot een rally. Denk aan eerdere momenten waarbij Dogecoin of BONK plotseling viraal gingen. Het verschil deze keer? De actie kwam van een gevestigde naam als Coinbase. Die steun – direct of indirect – geeft extra geloofwaardigheid aan zo’n beweging.

De rally van $PENGU onderstreept opnieuw hoe memecoins niet alleen draaien om winst, maar ook om digitale identiteit en community-gevoel. Voor investeerders betekent dit dat alert blijven op culturele signalen net zo belangrijk is als cijfers of grafieken. Een enkele tweet of profielfoto is genoeg om de koers volledig te veranderen. Het is juist dat onvoorspelbare karakter dat memecoins zo aantrekkelijk – en risicovol – maakt.

Wat betekent dit voor de rest van de markt?

Een sterke stijging van een memecoin is vaak een eerste teken van bredere bewegingen in de markt. Nu Bitcoin en Ethereum weer stevig in de lift zitten, begint ook de interesse in kleinere, communitygedreven tokens te groeien. Dat creëert kansen voor nieuwe spelers die op het juiste moment opvallen.

De timing van $PENGU is interessant. Terwijl veel investeerders wachten op bevestiging van een nieuw altseason, zoeken anderen naar coins met momentum. Juist dan kunnen kleinere projecten met een herkenbare boodschap zich onderscheiden.

Een goed voorbeeld is Snorter – een frisse en originele memecoin die inspeelt op humor, zonder loze beloften. Het project zit momenteel nog in de presale fase, maar wint snel aan bekendheid binnen de crypto-community. Voor wie openstaat voor de lichtere, creatievere kant van de markt, vormt dit een interessante instapmogelijkheid.