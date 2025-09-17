CNBC bevestigt XRP SWIFT overname – koers effect Ripple ETF vandaag

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 17, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De crypto wereld is in beroering na een baanbrekende uitspraak op CNBC dat “Ripple is going after SWIFT”. Deze bevestiging van XRP’s aanval op het traditionele financiële systeem heeft directe gevolgen voor de XRP koers en toekomstige Ripple ETF goedkeuringen.

CNBC onthult Ripple’s SWIFT strategie

Een prominente CNBC gast maakte duidelijk dat Ripple actief het SWIFT betalingssysteem aanvalt. Deze uitspraak kreeg extra gewicht toen bleek dat zelfs Solana investeerders de kracht van XRP beginnen te erkennen.

JUST IN: 🇺🇸 CNBC GUEST STATES “RIPPLE IS GOING AFTER SWIFT” $XRP



Even The Solana Investors Know… pic.twitter.com/H9Ap9wQm9m — Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) September 15, 2025

De erkenning van XRP’s potentie door concurrerende crypto communities toont de groeiende consensus over Ripple’s kansen tegen SWIFT. Deze ontwikkeling komt op een cruciaal moment voor de XRP koers verwachting van 2025.

Nederland loopt gevaar door Ripple SWIFT overname

Crypto analist Paul Barron analyseerde waarom Nederland het meest te verliezen heeft bij XRP’s opkomst. Nederland herbergt een van slechts drie wereldwijde SWIFT datacenters die 11.000 banken bedienen.

🔥Who has the most to lose when $XRP takes SWIFT Transactions?



🏦 The Netherlands is literally at the heart of global banking! One of SWIFT's only three worldwide data centers is located in the Netherlands, processing all European financial messages for over 11,000 banks.



🎯Key… pic.twitter.com/YM1mTx3SeK — PaulBarron (@paulbarron) September 15, 2025

De Nederlandse connecties met SWIFT zijn diepgeworteld. Het land heeft regulatoire kracht als onderdeel van G-10 centrale banken die SWIFT overzien. Bovendien blijven alle EU financiële berichten in Nederlandse en Zwitserse centers, niet in Amerikaanse. Jan Kraa van AMRO Bank speelde zelfs een grote rol in het oprichten van SWIFT in 1973.

Van het creëren van ‘s werelds eerste aandelenbeurs in 1602 tot het hosten van moderne internationale betalingsinfrastructuur. Nederland staat al 400 jaar centraal in de internationale financiën. Deze positie komt nu onder druk door Ripple nieuws over SWIFT vervanging.

Technische analyse wijst op XRP koers stijging tot eind september

Onze chart analyse toont dat XRP ontwaakt na een ABC correctie in wave IV. De doorbraak boven channel resistance en het belangrijke $3.08 support niveau suggereert dat bulls terug zijn.

XRP 4H koers – Bron: Tradingview

Na de huidige korte termijn pullback wordt er gebaseerd op onze bovenstaande analyse meer winsten en een nieuwe push richting all-time highs voor wave V, mogelijk naar het 4-5 gebied verwacht.

De technische patroonherkenning wijst uit dat XRP de correctiefase rond 2.66-2.73 heeft afgerond en gereed is voor de volgende stijgingsfase. Behoud van steun boven deze zone opent de weg naar 3.67, met vervolgdoelen op 4.00-4.20. Verlies van de 2.66 support zou echter het optimistische scenario tenietdoen en koersen richting 2.00-1.63 mogelijk maken.

Deze XRP koers ontwikkeling komt samen met fundamentele katalysatoren zoals het XRP ETF van vandaag en de steeds duidelijkere visie voor een Ripple overname van SWIFT.

Impact op Ripple ETF verwachtingen

De CNBC bevestiging van de XRP SWIFT overname strategie wordt gezien als een gamechanger voor toekomstige Ripple ETF goedkeuringen. Institutionele interesse in XRP groeit nu de concurrentie met traditionele betalingssystemen officieel erkend wordt.

Crypto experts verwachten dat deze erkenning van XRP’s disruptieve potentie regulatoren kan overtuigen van de noodzaak voor gediversifieerde crypto ETF opties. De combinatie van technische doorbraken en fundamentele erkenning creëert een perfecte storm voor XRP’s volgende rally.

Voor investeerders die willen profiteren van deze ontwikkelingen, biedt Best Wallet een veilige manier om XRP en andere altcoins te kopen voor de verwachte koersstijging richting nieuwe records.