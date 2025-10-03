Citigroup ziet de Bitcoin koers naar $232.000 gaan bij sterke BTC ETF instroom en dalend aanbod

Bitcoin koers heeft steun van $54 miljard ETF instroom, dalend aanbod en bullish flag patroon. Citigroup voorziet BTC scenario tot $232.000.

Laatst bijgewerkt: Oktober 3, 2025

Citigroup heeft in een nieuw rapport drie scenario’s geschetst voor de ontwikkeling van de Bitcoin koers. In het basisscenario verwacht de bank dat de BTC koers in de komende twaalf maanden met ongeveer 50% kan stijgen tot rond $181.000. In het meest optimistische scenario gaat de voorspelling zelfs uit van een prijs van circa $232.000. Kan de Bitcoin koers deze niveaus daadwerkelijk in 2025 bereiken?

Bitcoin koers profiteert van instroom BTC ETF’s

Volgens Citigroup wordt de vraag naar Bitcoin vooral gedreven door Amerikaanse investeerders en financiële adviseurs die via gereguleerde producten instappen. De instroom in spot BTC ETF’s is inmiddels opgelopen tot meer dan $54 miljard. Dat bedrag benadrukt de verschuiving van retailinvesteerders naar grote institutionele partijen.

Tegelijkertijd is de hoeveelheid Bitcoin op handelsbeurzen sterk afgenomen. Minder aanbod op exchanges betekent vaak dat meer tokens worden gekocht om te holden. In combinatie met een stijgende mining moeilijkheidsgraad wijst dit op een krapper wordend aanbod.

Citi introduces new 12-month price targets for digital assets:

Bear Base Bull

BTC $82k $181k $231k

ETH $2k $5.4k $7.3k pic.twitter.com/AlpWPaK2YW — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 2, 2025

Vooruitzichten voor Ethereum en andere prognoses

Naast Bitcoin gaf Citigroup ook een prognose voor Ethereum. In het basisscenario kan de Ethereum koers de komende twaalf maanden richting $5400 bewegen. Daarmee sluit Citigroup zich aan bij andere grote namen op Wall Street die positieve verwachtingen over digitale activa uitspreken.

BlackRock, dat de grootste BTC ETF beheert, ziet op de lange termijn ruimte voor een Bitcoin prijs van $700.000. Ark Invest, onder leiding van Cathie Wood, verwacht zelfs een niveau van boven $2,4 miljoen.

Bitcoin koers en de rol van BTC als safe haven

Een belangrijk argument achter al deze prognoses is de toenemende rol van Bitcoin als digitaal alternatief voor goud. BlackRock publiceerde eerder dit jaar een analyse waarin werd gesteld dat Bitcoin na grote crises vaak sterker presteert dan traditionele markten. Voorbeelden hiervan zijn de corona pandemie en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Bitcoin correleert bovendien minder sterk met indexen zoals de S&P 500 en de Nasdaq. Hierdoor zien veel institutionele beleggers het als een bruikbaar instrument om handelsportefeuilles te diversifiëren. Deze groeiende erkenning kan de vraag verder opstuwen en daarmee de Bitcoin koers ondersteunen.

