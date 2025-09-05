Circle en Tether minten $12 miljard stablecoins – is liquiditeit de belangrijkste altseason indicator?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Circle en Tether hebben de afgelopen maand ruim $12 miljard aan stablecoins gemint, waarmee de liquiditeit in de cryptomarkt fors is toegenomen. Historisch gezien gaat zo’n toename vaak vooraf aan sterke altcoinrally’s. Dit roept de vraag op: is liquiditeit de belangrijkste altseason indicator? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Circle en Tether minten $12 miljard stablecoins

Tether, de grootste uitgever van stablecoins, heeft donderdag maar liefst 2 miljard USDT bijgedrukt via het Ethereum ($ETH) netwerk. Daarmee hebben Tether en Circle samen de afgelopen maand meer dan $12 miljard aan stablecoins uitgegeven.

Volgens on-chain data-analyse van CryptoQuant is de netto instroom van stablecoins bij Binance in de afgelopen 30 dagen met $2 miljard toegenomen. OKX registreerde in dezelfde periode een netto instroom van meer dan $800 miljoen, waardoor de totale stablecoinliquiditeit daar opliep tot zo’n $9 miljard.

De nieuwe 2 miljard USDT op Ethereum valt samen met de huidige correctie in de cryptomarkt. Toch maakten in de afgelopen 24 uur Bitcoin ($BTC) en Ethereum een lichte stijging door. Toch staat de ‘Fear & Greed Index’ momenteel op 41, wat wijst op angst in de markt.

Uit on-chain analyses blijkt dat grote altcoins momenteel weinig vraag zien vanuit retail- en whale-investeerders. Toch merkt Santiment op dat koersen vaak herstellen zodra particuliere handelaren de markt verlaten en grote instituties beginnen met accumuleren.

De nieuwe 2 miljard USDT op Ethereum valt ook samen met de toenemende kans dat de Federal Reserve op 17 september de rente verlaagt. Handelaren anticiperen hierdoor op een bullish herstel in de komende weken, mogelijk zelfs een parabolische rally vergelijkbaar met de cryptozomer van 2017.

Is liquiditeit de belangrijkste altseason indicator?

Stablecoin-creatie is een sterke altseason indicator omdat het liquiditeit toevoegt die vaak naar altcoins stroomt zodra Bitcoin en Ethereum stabiliseren. In 2020 verdubbelde de USDT-marktkapitalisatie van $4 naar $8 miljard, gevolgd door een altseason waarin veel tokens meer dan 300% stegen.

In 2021 groeide de stablecoinmarkt zelfs boven $100 miljard, parallel aan de grote altcoinrally van dat jaar. Recente data bevestigt dit patroon: in augustus 2025 alleen al werd meer dan $12 miljard aan USDT en USDC gemint, terwijl exchanges als Binance $2 miljard extra instroom rapporteerden.

We bevinden ons momenteel nog in een fase waarin Ethereum eerst een sterke stijging moet laten zien. Pas daarna kan er voldoende liquiditeit vrijkomen om altcoins te ondersteunen. Daarom is het belangrijk om de koersverwachting van Ethereum beter te bekijken.

Ethereum richt zich op $5000

Het technische plaatje van Ethereum ziet er sterk uit; het wijst op een mogelijke stijging richting de $5000. Op de driedaagse grafiek bevindt de munt zich namelijk bij het zwakke stop- en omkeerpunt van de Murrey Math Lines-indicator.

Dit betekent dat er nog veel ruimte is voordat het extreme ‘overshoot’ niveau van $6250 wordt bereikt. Belangrijker nog: de ultieme weerstand ligt rond $5000, waardoor de kans toeneemt dat Ethereum dit niveau binnenkort aantikt.

Ethereum koers. Bron: TradingView

De $ETH koers heeft bovendien de support op $4100 opnieuw getest, het hoogste niveau van december. Zo’n break-and-retest-patroon bevestigt doorgaans een bullish uitbraak. Dit positieve technische plaatje, gecombineerd met de recente liquiditeitsinjecties van Tether en Circle, zou weleens het startsein kunnen zijn voor een nieuw altseason.