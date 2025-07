Chinese DeepSeek AI voorspelt: XRP naar $5, Dogecoin koers 500% stijging

De bekende Chinese chatbot, DeepSeek AI, is positief over de nabije toekomst van grote cryptomunten zoals XRP en Dogecoin. Met verwachtingen dat we een gigantische bull markt tegemoet gaan, voorspelt de AI chatbot dat de XRP koers naar $5 kan gaan en dat Dogecoin potentie heeft om x4 te gaan. Hoe realistisch zijn deze AI crypto voorspellingen en wat kunnen we verwachten van altcoins?

Nieuwe crypto bull run op komst of tijd voor correctie?

Sinds vorige week is de interesse in crypto sterk gegroeid. Dat zien we aan recente stijgingen in de altcoin markt. De XRP koers is bijvoorbeeld met 20% gestegen in een week, terwijl de Dogecoin koers 30% omhoog is gegaan.

Na deze sporadische stijgingen, maken sommigen zich ook zorgen over een mogelijke correctie voor zowel Bitcoin als altcoins. Maar zelfs al komt er een correctie, zolang cryptomunten boven belangrijke niveaus blijven, kan 2025 nog een bullish jaar worden.

Belangrijke prijslevels moeten behouden worden voor zowel Bitcoin als XRP om nieuwe hoogtes weer te kunnen zien.



Wat zijn de verwachtingen van @ElroyRyonCrypto voor deze bull cycle?#crypto #btc #XRP pic.twitter.com/ZqntoTGizC — Cryptonews NL (@nlcryptonews) June 30, 2025

Crypto analisten denken dat het niveau voor XRP op $1,80 ligt en voor Bitcoin op $90k. Zolang deze niveaus worden behouden, kunnen de cryptomunten nog naar nieuwe hoogtes stijgen.

Maar in een positief scenario, is een grote correctie nog niet aanstaande en kunnen we de komende maanden al nieuwe records zien in de koersen van Bitcoin, XRP, Dogecoin en andere bekende cryptomunten.

De Chinese chatbot, DeepSeek AI, denkt dat DOGE en XRP veel waard kunnen worden in de tweede helft van 2025. Hieronder kijken we naar de voorspellingen van deze populaire AI chatbot. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat doen XRP en DOGE?

Na het neerzetten van een recente piek bij $3,65 is de XRP koers mogelijk op weg naar een nieuw record bij $5. Een stijging van ruim 500% in het afgelopen jaar is waarschijnlijk niet het einde voor Ripple. DeepSeek voorspelt namelijk dat deze altcoin verder kan klimmen naar $5. Dit heeft deels te maken met het recente succes van XRP, ondersteund door de lancering van een XRP ETF.

De AI noemt hiervoor 3 belangrijke punten:

Geruchten over een aanstaand einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak.

Het feit dat de rechter in 2023 heeft bepaald dat XRP geen effect is, wat volgde met crypto exchanges die XRP opnieuw noteerden.

De uitbreiding van Ripple’s diensten over de hele wereld.

Deze factoren hebben bijgedragen aan het succes wat we deze maand zien voor Ripple. Maar door toenemende bullish druk en interesse in crypto, kan XRP vanuit hier nog 40% verder stijgen naar $5. Afhankelijk van hoe hoog de interesse in crypto wordt dit jaar, kan XRP volgens DeepSeek zo hoog als $20 gaan.

Dogecoin kan eindelijk $1 waard worden

DeepSeek denkt dat Dogecoin, gebaseerd op zijn recente prestatie, potentie heeft om met 500% te stijgen. Daarmee zou de Dogecoin koers boven $1 breken, maar ook zijn all-time high van $0,73 uit de bull run van 2021.

Dogecoin is de originele meme coin en ondanks zijn gebrek aan echte utility, heeft DOGE wel een sterke status als alternatief betaalmiddel. Volgens DeepSeek AI:

Kun je DOGE gebruiken voor het aankopen van Tesla merchandise, dankzij de sterke support van Elon Musk (ook wel de ‘Dogefather’ genoemd)

Betalen met Dogecoin via bekende apps zoals PayPal en Revolut

By the way, Elon Musk said that Tesla restaurants would accept Dogecoin. Let’s see what happens. pic.twitter.com/J0iAZbnggj — Doge_Seoul (@doge_seoul) July 9, 2025

De status als de eerste meme coin en zijn recente succes, suggereren dat Dogecoin welzeker klaar is om verder te stijgen. Desondanks blijft een koersdoel van $1+ nog ambitieus, omdat DOGE vandaag een market cap van $40 miljard heeft. Voor een stijging naar $1 moet dit ongeveer $160 miljard worden en voor een 500% stijging zou het $240 miljard worden.

Zowel XRP als DOGE hebben potentie om in 2025 hard te stijgen, afhankelijk van hoe het sentiment van investeerders zich verder ontwikkelt in de komende maanden. Door de huidige hype rondom crypto, zijn deze AI voorspellingen niet onrealistisch. DOGE en XRP zijn daarom een aantal van de beste altcoins met potentie voor hoge winst in 2025.