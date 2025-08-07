China geeft groen licht voor eerste crypto stablecoin om dollar dominantie uit te dagen

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: Augustus 7, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

China geeft groen licht voor eerste crypto stablecoin om dollar dominantie uit te dagen. Met nieuwe regelgeving in Hongkong en technologische innovaties zoals Conflux wil China de renminbi versterken op het wereldtoneel.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkeling en wat dit betekent voor stablecoins.

China geeft groen licht voor eerste crypto stablecoin

China is van plan om zijn eerste stablecoin te lanceren, als onderdeel van een bredere strategie om de renminbi te internationaliseren en de concurrentie aan te gaan met de Amerikaanse dollar. De autoriteiten in Hongkong hebben onlangs een wet aangenomen die bedrijven met een licentie toestaat om tokens uit te geven die worden ondersteund door fiatvaluta. Deze nieuwe regelgeving vormt een gecontroleerde herintrede van China in de cryptowereld, terwijl op het vasteland nog steeds beperkingen gelden voor de sector.

JUST IN: 🇨🇳 China to allow launch of its first crypto stablecoin, FT reports. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 6, 2025

Chen Lin, directeur van het Centre for Financial Innovation and Development aan de Universiteit van Hongkong, stelt dat China als geheel steeds meer interesse toont in crypto, met name in stablecoins. Wereldwijd wordt de stablecoinmarkt inmiddels gezien als een serieuze aanvulling op traditionele valuta. De digitalisering van geld op nationaal niveau wint terrein, waarbij ook institutionele partijen wereldwijd meer belangstelling tonen.

Chinese stablecoin in aantocht

In juni gaf Pan Gongsheng, gouverneur van de Chinese centrale bank, aan dat stablecoins ‘het traditionele betalingsverkeer fundamenteel hebben veranderd.’ In de afgelopen twee maanden bespraken toezichthouders trends en strategieën rondom crypto en stablecoins, volgens betrokkenen en officiële verklaringen. Een anonieme deelnemer verklaarde dat ‘elk stablecoin-project in China moet aansluiten bij de specifieke nationale omstandigheden van het land.’

In Hongkong bieden taxichauffeurs sinds april al digitale betalingen aan als alternatief voor contant geld of bankkaarten. De komst van een officiële Chinese stablecoin zal een belangrijke uitbreiding zijn van China’s digitale valuta-inspanningen, naast de bestaande digitale yuan. “De prioriteit van de HKMA ligt bij stabiliteit en controle tijdens de lancering. Daarom zullen de eerste programma’s zich waarschijnlijk richten op B2B toepassingen, met een beperkte adoptie onder consumenten,” aldus Paul Tang, directeur van de Hong Kong Money Service Operators Association.

Meerdere staatsbedrijven met vestigingen in Hongkong willen een licentie aanvragen voor het uitgeven van stablecoins. Volgens experts zal echter slechts één van China’s vier grootste staatsbanken in eerste instantie een licentie krijgen van de HKMA. “Het is erg lastig om te concurreren met het systeem van stablecoins die worden ondersteund door de Amerikaanse dollar,” zegt Chen Lin. “Hongkong doet zeker zijn best, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Technologie cruciaal voor stablecoin

Naast wet- en regelgeving is de technologische infrastructuur van cruciaal belang voor de succesvolle lancering van een Chinese stablecoin. Volgens analist Frank van het lokale cryptomediaplatform PANews is het Conflux-netwerk theoretisch gezien de meest kansrijke kandidaat voor deze rol. Conflux is momenteel de enige gereguleerde publieke blockchain in China met een eigen Chinese crypto token ($CFX), wat het een unieke positie geeft binnen het Chinese ecosysteem.

Frank noemt ook ChainMaker als serieuze infrastructuurkandidaat. Deze blockchain geniet sterke beleidsmatige steun vanuit Beijing en trekt grote staatsbedrijven aan. Het platform wordt bovendien genoemd in officiële overheidsplannen. Toch werkt ChainMaker als een consortium chain, wat de mogelijkheden voor internationale stablecoin-toepassingen beperkt.

Een officiële lanceringsdatum voor de Chinese stablecoin is nog niet bekendgemaakt.