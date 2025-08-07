China geeft groen licht voor eerste crypto stablecoin om dollar dominantie uit te dagen
China geeft groen licht voor eerste crypto stablecoin
China is van plan om zijn eerste stablecoin te lanceren, als onderdeel van een bredere strategie om de renminbi te internationaliseren en de concurrentie aan te gaan met de Amerikaanse dollar. De autoriteiten in Hongkong hebben onlangs een wet aangenomen die bedrijven met een licentie toestaat om tokens uit te geven die worden ondersteund door fiatvaluta. Deze nieuwe regelgeving vormt een gecontroleerde herintrede van China in de cryptowereld, terwijl op het vasteland nog steeds beperkingen gelden voor de sector.
Chen Lin, directeur van het Centre for Financial Innovation and Development aan de Universiteit van Hongkong, stelt dat China als geheel steeds meer interesse toont in crypto, met name in stablecoins. Wereldwijd wordt de stablecoinmarkt inmiddels gezien als een serieuze aanvulling op traditionele valuta. De digitalisering van geld op nationaal niveau wint terrein, waarbij ook institutionele partijen wereldwijd meer belangstelling tonen.
Chinese stablecoin in aantocht
In juni gaf Pan Gongsheng, gouverneur van de Chinese centrale bank, aan dat stablecoins ‘het traditionele betalingsverkeer fundamenteel hebben veranderd.’ In de afgelopen twee maanden bespraken toezichthouders trends en strategieën rondom crypto en stablecoins, volgens betrokkenen en officiële verklaringen. Een anonieme deelnemer verklaarde dat ‘elk stablecoin-project in China moet aansluiten bij de specifieke nationale omstandigheden van het land.’
In Hongkong bieden taxichauffeurs sinds april al digitale betalingen aan als alternatief voor contant geld of bankkaarten. De komst van een officiële Chinese stablecoin zal een belangrijke uitbreiding zijn van China’s digitale valuta-inspanningen, naast de bestaande digitale yuan. “De prioriteit van de HKMA ligt bij stabiliteit en controle tijdens de lancering. Daarom zullen de eerste programma’s zich waarschijnlijk richten op B2B toepassingen, met een beperkte adoptie onder consumenten,” aldus Paul Tang, directeur van de Hong Kong Money Service Operators Association.
Meerdere staatsbedrijven met vestigingen in Hongkong willen een licentie aanvragen voor het uitgeven van stablecoins. Volgens experts zal echter slechts één van China’s vier grootste staatsbanken in eerste instantie een licentie krijgen van de HKMA. “Het is erg lastig om te concurreren met het systeem van stablecoins die worden ondersteund door de Amerikaanse dollar,” zegt Chen Lin. “Hongkong doet zeker zijn best, maar er is nog een lange weg te gaan.”
Technologie cruciaal voor stablecoin
Naast wet- en regelgeving is de technologische infrastructuur van cruciaal belang voor de succesvolle lancering van een Chinese stablecoin. Volgens analist Frank van het lokale cryptomediaplatform PANews is het Conflux-netwerk theoretisch gezien de meest kansrijke kandidaat voor deze rol. Conflux is momenteel de enige gereguleerde publieke blockchain in China met een eigen Chinese crypto token ($CFX), wat het een unieke positie geeft binnen het Chinese ecosysteem.
Frank noemt ook ChainMaker als serieuze infrastructuurkandidaat. Deze blockchain geniet sterke beleidsmatige steun vanuit Beijing en trekt grote staatsbedrijven aan. Het platform wordt bovendien genoemd in officiële overheidsplannen. Toch werkt ChainMaker als een consortium chain, wat de mogelijkheden voor internationale stablecoin-toepassingen beperkt.
Een officiële lanceringsdatum voor de Chinese stablecoin is nog niet bekendgemaakt.