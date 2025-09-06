ChatGPT voorspelt Solana en XRP koers – AI hint op nieuwe crypto die beide overtreft

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 6, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De cryptomarkt bereidt zich voor op het einde van 2025, waarin altcoins kunnen exploderen in waarde. Zo krijgen niet alleen grote altcoins zoals XRP en Solana de aandacht, maar kijken investeerders ook naar nieuwe cryptomunten met potentie. In dit artikel analyseren we met ChatGPT de koersen van bekende altcoins en kijken we naar een opkomend project dat momenteel veel aandacht krijgt.

ChatGPT voorspelt koersen bekende crypto’s: XRP

De XRP koers is aan het begin van de week onder $2,70 gedaald, mogelijk mede dankzij Binance die massaal XRP verkocht. Maar hier zagen we ook dat de bullish druk sterk toenam. Het was dan ook een kwestie van tijd voordat de koers weer boven $2,80 steeg. Dit niveau signaleert mogelijk de voorlopige bodem van XRP, wat het risico op korte termijn beperkt.

En volgens ChatGPT heeft Ripple nog kans om veel waard te worden tegen het einde van dit jaar. Als het bullish momentum van crypto aanhoudt, is een koers van $5-7 realistisch voor XRP. Maar in een nog beter scenario kan XRP zelfs $10 tot $20 waard worden.

ChatGPT voorspelt XRP koers 2025 – Bron: OpenAI

ChatGPT kijkt dan naar een XRP ETF goedkeuring in oktober, een groei van RLUSD (Ripple’s stablecoin), maar ook naar Ripple als Amerikaanse bank. Dat zou genoeg zijn voor een koersstijging tot wel $15 in 2025.

Als dit jaar het begin markeert van een euforische bull run zoals in 2021, kan speculatie ervoor zorgen dat XRP $20 of meer waard wordt. Dan is de altcoin waarschijnlijk wel overgewaardeerd en zou het een ideaal moment zijn om te verkopen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Als we dit jaar een gigantische bull run krijgen met institutioneel kapitaal, dan kunnen altcoins zoals XRP exploderen in waarde. Maar ook Solana zou hiervan sterk kunnen profiteren.

Solana koers verwachting

XRP en Solana zijn een aantal van de beste altcoins voor de volgende bull run. Niet alleen kan XRP $20+ waard worden, ook heeft Solana potentie om x5 te exploderen naar $1000 als we een ‘crypto mania’ zoals in 2021 gaan meemaken.

ChatGPT voorspelt dat Solana op zijn minst $300 waard kan worden, zolang er geen grote crypto crash aankomt, natuurlijk. Als bullish momentum zich blijft opbouwen dan is een koers van $336 tot $450 ook mogelijk, op basis van inzichten van bekende crypto analisten.

Oktober is ook voor Solana een veelbelovende maand, met meerdere spot Solana ETF’s die goedkeuring kunnen krijgen. Hoewel Solana haar eerste spot ETF al heeft, kunnen meer ETF’s zorgen voor meer blootstelling en toegankelijkheid.

ChatGPT Solana koers verwachting – Bron: OpenAI

En zoals we eerder zeiden: komt er weer zo’n bull run als in 2021, dan kan Solana meer dan $700 waard worden, met een mogelijke piek rond $1000. Dat zou dan ook voor Solana een goed moment zijn om te verkopen. Het gaat er dan niet meer om om maximale winst te behalen, maar om een gegarandeerde 5x te behalen. (Als je nu SOL in bezit hebt en bij $1000 besluit te verkopen, is het op dat moment gegarandeerde winst.)

Dus als je in een positief scenario kans wil maken op een 5x, zijn Solana en XRP twee sterke altcoins die dat wellicht waar kunnen maken. Maar het zijn de kleine onbekende cryptomunten die kunnen zorgen voor de gains van x10, x100 en heel af en toe zelfs hoger.

Hieronder kijken we naar een opkomende cryptomunt die veel enthousiasme opwekt bij investeerders.

Veelbelovende cryptomunt

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuw project die de technologie van Solana gebruikt om zijn eigen Bitcoin Layer-2 mee te bouwen. Zo kun je via de Bitcoin blockchain overstappen op de Hyper chain, voor lagere netwerkkosten, hoge snelheden en om smart contracts te gebruiken. Zo kun je DeFi coins, meme coins, NFT’s en meer lanceren op deze blockchain, of investeren in de projecten van andere developers.

$HYPER is een gas token en governance token, wat betekent dat je hiermee transacties verwerkt, maar ook stemrecht krijgt binnen het ecosysteem. De nieuwe crypto is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft daarmee al meer dan $14 miljoen opgehaald. Profiteer vandaag nog van een lage prijs en hoge staking beloningen. De prijs wordt op elk moment verhoogd, dus wacht niet te lang.