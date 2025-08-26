ChatGPT Bitcoin analyse: $110K cruciale support terwijl BTC whales $2,7 miljard verkopen

Nadat een Bitcoin whale $2,7 miljard dumpte, raakten investeerders in paniek, waardoor de Bitcoin koers met zo’n $4000 daalde naar een cruciale support op $110k. Een breuk onder dit niveau kan zorgen voor paniek en verdere dalingen richting $100k, of zelfs lager. Wat kunnen we verwachten van Bitcoin in de komende dagen?

In dit artikel kijken we naar de recente daling van Bitcoin en inzichten van crypto analisten. Aan de hand van een analyse van ChatGPT, kijken we wat de Bitcoin koers kan gaan doen in de laatste week van augustus. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin daalt nadat whales $2,7 miljard verkopen

De Bitcoin koers daalde gisteren van $113.800 onder $110.000 nadat een whale 24.000 BTC dumpte op exchanges. Deze dump, in combinatie met long-liquidaties en paniek, zorgde voor een scherpe koersdaling in enkele minuten.

Het bijzondere aan deze dump is dat het niet gebaseerd was op nieuws of ontwikkelingen. Crypto analisten suggereren dat deze dump manipulatie is vanuit grote spelers, met als doel om de koersen omlaag te duwen en goedkoper in te slaan. Opmerkelijk was het feit dat deze dump volgde vlak na de nieuwe all-time high van Ethereum.

🚨 BREAKING:



BINANCE IS DUMPING $ETH & $BTC TO LIQUIDATE LONGS



THIS IS PURE MANIPULATION! pic.twitter.com/teIXtyadSt — Rekt Fencer (@rektfencer) August 24, 2025

Maar uit reacties op de bovenstaande tweet blijkt dat veel mensen het niet zien als manipulatie, maar enkel als paniek vanuit investeerders. En voor nu lijkt de paniek te zijn afgekoeld.

De Bitcoin koers consolideerde vanochtend en vanmiddag rond $110k, met nog geen tekenen dat hij verder gaat dalen. Toch waarschuwt de bekende AI chatbot, ChatGPT voor verdere dalingen.

ChatGPT voorspelt drie scenario’s voor Bitcoin

Het eerste scenario is een verdere correctie en ChatGPT voorspelt een 25% kans dat we deze gaan zien. In dit scenario breekt de Bitcoin koers onder $110k en daalt de cryptomunt verder richting $108k, $103k en $100k.

In het tweede scenario (35% kans), consolideert de Bitcoin koers tussen $108k en $115k. Dat helpt angstige investeerders om uit te stappen, terwijl long-term holders, nieuwe traders en institutionele investeerders Bitcoin kopen.

Het derde scenario (40% kans) is een herstel van de Bitcoin koers richting $120k. In dit geval wordt Bitcoin momenteel beschouwd als ‘oversold’, oftewel ondergewaardeerd. Whales gebruiken dat als motivatie om BTC te kopen tijdens de dip, wat helpt met een recovery rally naar $115k, $118k en $120k.

Voorbereiding op ‘rektember’

Mogelijk bereiden investeerders zich voor op een van de slechtste maanden voor crypto. Bijna elk jaar sluiten Bitcoin en Ethereum de maand september, ook wel ‘rektember’ genoemd, af met dalingen. Dat dient voor sommigen als sterke motivatie om te verkopen voordat de maand begint.

De maand zelf is dan mogelijk een periode van accumulatie, terwijl oktober (ook wel ‘uptober’ genoemd) juist vaak volgt met sterke herstelbewegingen. Dat suggereert dat als crypto ook dit jaar daalt in september, dat een gouden kans is om de beste crypto’s in te slaan, wellicht tegen een lagere prijs.

THE BITCOIN DATA NEVER LIES.



September has wrecked $BTC holders every single cycle.

Bleeds, fake pumps, exhaustion.



And then comes October.

The month of rebounds.



Legends buy the dip. Tourists buy the top.



Survive September. Thrive in October. pic.twitter.com/PHeHByXS1O — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) August 25, 2025

De analyse van ChatGPT wijst op een hoge kans dat BTC gaat herstellen in de komende periode. Maar de historische prestatie van crypto in september suggereert juist dat dalingen op de loer liggen. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met volatiliteit en is het wellicht een goed idee om niet te investeren met kapitaal dat je nodig hebt voor iets anders.